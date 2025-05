Scaletta Andrea Bocelli 30-The Celebration: da Giorgia a Brian May dei Queen tutti gli artisti sul palco

Canale5 ha deciso di riproporre la serata evento dedicata ai trent’anni di carriera di Andrea Bocelli 30-The Celebration. Sarà un evento magico dove verrà ripercorsa la carriera del tenore italiano conosciuto apprezzato in tutto il mondo dai suoi esordi fino al successo internazionale. I due storici e quelli più emozionanti citando anche i premi ed i riconoscimenti. Al suo fianco ci sarà la sua famiglia, i figli Matteo, Amos e Virgina ma anche amici e colleghi, star della musica non solo italiana ma internazionale.

Andrea Bocelli 30-The Celebration sarà una serata magica piena di grande musica con artisti come Giorgia ed Elisa, tra le più belle e cristalline voci del panorama italiano, ma ci sarà anche Zucchero, voce blues per eccellenza. Non mancheranno anche artisti internazionali come Johnny Deep e Brian May dei Queen, ma anche i tenori Placido Domingo e Josè Carreras, insieme a tantissimi altri artisti. A condurre l’evento e traghettare i telespettatori e gli artisti stessi da una performance ad un’altra è Michelle Hunziker. Vediamo dunque di seguito quale sarà la scaletta Andrea Bocelli 30-The Celebration.

Scaletta Andrea Bocelli 30-The Celebration: da Giorgia a Shania Twain, chiusura iconica

La scaletta Andrea Bocelle 30-The Celebration parte con uno dei brani che segnano il primo tassello nella carriera dell’artista Miserere e tra i primi a calcare il palco è Zucchero. Il duetto più emozionante, tuttavia, arriverà poco dopo quando Andrea Bocelli e Giorgia all’unisono intoneranno il brano che è stato il trampolino di lancio per una carriera internazionale di Bocelli: Vivo per lei. Sul palco è poi il momento di artisti autorevoli del mondo della lirica e della scena pop come Nadine Sierra, Aida Garifullina, Christian Nodal, Kevin James.

Proseguendo con la scaletta Andrea Bocelli 30-The Celebration, ritornerà sul palco Giorgia che questa volta intonerà da sola una delle sue hit recenti, Oro Nero e successivamente Elisa che invece regalerà delle emozioni intense e toccanti con un suo medley. Si passerà poi alla lirica con Nadine Sierra ed il duetto sulle note di Vicino a te. Il momento più toccante ed emozionante sarà il duetto del tenore con i figli Amos e Matteo. Si giunge così alla battute finali del serata omaggio al grandissimo artista. Sul palco ritorna Zucchero per intonare la sua hit mondiale Baila Morena e poi Shania Twain che invece canterà For this moment. La chiusura però sarà iconica con Nessun dorma, canzone manifesto della Turandot.

Ecco la scaletta Andrea Bocelli 30-The Celebration:

-Zucchero duetto con Andrea Bocelli;

-Giorgia duetto con Andrea Bocelli;

-Nadine Sierra;

-Aida Garifullina;

-Christian Nodal;

-Kevin James;

-Giorgia

-Elisa;

-Nadine Sierra;

-Matteo ed Amos Bocelli;

-Ed Sheeran;

-Johnny Depp;

-Zucchero;

-Shania Twain.