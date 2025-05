È una scaletta ricca di ospiti e di emozioni quella della seconda serata di Andrea Bocelli 30-The Celebration, in onda in replica questa sera, 31 maggio 2025, su Canale 5. Per l’evento che celebra i 30 anni della sua carriera, Bocelli ha voluto al suo fianco non solo gli amici più cari del mondo della musica e dello spettacolo, ma anche i suoi figli: Virginia e Matteo. Nella puntata di questa sera regaleranno al pubblico un toccante momento, esibendosi al fianco del loro papà, ma bisognerà attendere la seconda metà della puntata, secondo scaletta.

La serata avrà inizio in grande musica, visto che Andrea Bocelli presenterà Laura Pausini e Tiziano Ferro. I due si esibiranno sulle note di ‘Invece no’, dedicandola proprio al padrone di casa, che successivamente si esibirà in duetto con Pausini sulle note di ‘She/Lei’.

Uno dei momenti più iconici della seconda puntata di Andrea Bocelli 30-The Celebration sarà poi l’arrivo sul palco di un emozionatissimo Will Smith. L’attore decanterà le rime di You’ll never walk alone su un palco tutto per lui, poi sarà raggiunto da Bocelli che cantare il resto delle rime accompagnato dall’orchestra. Seguirà anche l’esibizione in duetto con un altro grande attore di Hollywood: Russell Crowe.

Durante la serata non mancherà un momento tutto dedicato a Michelle Hunziker, conduttrice dell’evento, che avrà l’occasione di intervistare il suo ex marito Eros Ramazzotti, che avrà anche l’onore di cantare insieme a Bocelli. Tra i momenti più emozionanti del finale, tuttavia, ci sarà il duetto del tenore con i suoi figli Matteo e Virginia.

Di seguito la scaletta con tutti gli ospiti (non in ordine d’uscita) della serata:

– Laura Pausini

– Eros Ramazzotti

– Tiziano Ferro

– Josè Carreras

– Will Smith

– Sofia Vergara

– Franco Vassallo

– Russell Crowe

– Sofia Carson

– Miriam Battistelli

– Lang Lang

– Aida Garifullina

– David Foster

– I figli Matteo e Virginia