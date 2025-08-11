Annalisa - Tutti in Arena, scaletta del concerto in onda su Canale 5 oggi 11 agosto 2025: tutte le canzoni e i duetti della cantante

Annalisa è la grande protagonista della serata di Canale 5 dell’11 agosto 2025. Va in onda infatti questa sera, in prima serata, Annalisa – Tutti in Arena, il concerto evento della celebre artista del quale abbiamo la scaletta completa. Questa è infatti a nostra disposizione perché in realtà il concerto risale allo scorso anno: è infatti andato in scena il 14 maggio 2024 ma va in onda solo oggi. Ma quali saranno i brani che la cantante porterà sul palco?

Per il suo grande concerto all’Arena di Verona, Annalisa ha deciso di portare il suo repertorio a 360°, dunque non solo gli ultimi successi ma anche canzoni meno note al pubblico o, ancora, con le quali ha esordito nel mondo della musica. Ricordiamo che Annalisa nasce come allieva di Amici ma è con gli anni che si ritaglia il suo posto nella musica italiana, fino al grande successo negli ultimi anni con canzoni come Bellissima, Mon Amour e Sinceramente. Proprio questi tre brani sono in scaletta, insieme a canzoni più nostalgiche come Diamante lei e luce lui, o ancora Una finestra tra le stelle.

Scaletta Annalisa – Tutti in Arena, tutte le canzoni e i duetti del concerto

Annalisa non è da sola sul palco dell’Arena di Verona: per il suo concerto ha deciso di chiamare alcuni amici per una serie di duetti. Per la precisione, al suo fianco, si esibiranno: Elisa con Eppure sentire; Irama con La genesi del tuo colore; Tananai con Storie brevi e Tango; Ernia con Superclassico; Giorgia con Come saprei; Rose Villain con Eva+Eva.

La scaletta del concerto di Annalisa avrà inizio con Euforia per poi concludere con Indaco Violento. Eccola al completo:

Euforia

La crisi a Saint-Tropez

Se avessi un cuore

Un domani

Eppure sentire (con Elisa)

Ragazza sola

Direzione la vita

Movimento lento

La genesi del tuo colore (con Irama)

Ciao ciao

Rosso Corallo

Tsunami

Storie brevi (con Tananai)

Il mio amore

Superclassico (con Ernia)

Medley Diamante lei e luce lui / Una finestra tra le stelle / Senza riserva

Medley lunare: Vento sulla luna / Camminando sulla luna

Tango (con Tananai)

Nuda

Stelle

Bollicine

Come saprei (con Giorgia)

Tropicana / Disco Paradise

Il mondo prima di te / Dieci

Sogni d’oro (sono fatti di questo)

Eva+Eva (con Rose Villain)

Bellissima

Sinceramente

Indaco Violento