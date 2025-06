Scaletta Battiti Live 2025 a Molfetta: da Annalisa a Gigi D'Alessio, chi si esibisce nella prima puntata

Chi sono i cantanti che questa sera si esibiranno secondo la scaletta Battiti Live 2025 a Molfetta? Prende il via come da tradizione il programma musicale dell’estate Mediaset, anche questa volta saranno Ilary Blasi e Alvin a guidare la trasmissione. Ma chi si esibirà nella prima serata del concerto in terra pugliese? Non mancheranno ovviamente i grandi nomi, da Fedez a Annalisa, passando per Alessandra Amoroso. Per cinque giorni il Cornetto Battiti Live 2025 farà ballare portando la musica in quel Molfetta. L’evento sarà registrato nelle serate di mercoledì 18, giovedì 19, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 giugno. Il sito ufficiale di Radio Norba ha annunciato i nomi di alcuni artisti attesi il 18 giugno. Questa la lista dei cantanti che salvo cambi di programma dovrebbero esibirsi nella serata d’esordio:

Scintilla, chi è: perchè è amico di Omar Fantini all'Isola 2025? Tutto su Gianluca Fubelli/ Età e carriera

Alessandra Amoroso . La cantante salentina ha appena pubblicato il nuovo album Io non sarei: “Ora sono come sono e mi piace. Tutto parte dall’amore, per questo il tempo e lo spazio sono infiniti”

. La cantante salentina ha appena pubblicato il nuovo album Io non sarei: “Ora sono come sono e mi piace. Tutto parte dall’amore, per questo il tempo e lo spazio sono infiniti” Annalisa . La cantante sta facendo ballare il pubblico con il tormentone estivo Maschio: “È un ampliamento di me stessa che ho voluto sperimentare, esplorare, con leggerezza e profondità, come sempre, a modo mio”.

. La cantante sta facendo ballare il pubblico con il tormentone estivo Maschio: “È un ampliamento di me stessa che ho voluto sperimentare, esplorare, con leggerezza e profondità, come sempre, a modo mio”. Coma_Cose . Dopo essere tornati in gara con Cuoricini al Festival di Sanremo, il duo ha lanciato il nuovo brano La gelosia

. Dopo essere tornati in gara con Cuoricini al Festival di Sanremo, il duo ha lanciato il nuovo brano La gelosia Cristiano Malgioglio . L’artista, tornato come giudice nell’ultima edizione di Amici di Maria de Filippi, ha lanciato il nuovo brano Alè alè con il gruppo Gente de Zona

. L’artista, tornato come giudice nell’ultima edizione di Amici di Maria de Filippi, ha lanciato il nuovo brano Alè alè con il gruppo Gente de Zona Fedez . Dopo la partecipazione alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, il rapper ha pubblicato il brano Scelte stupide in collaborazione con Clara

. Dopo la partecipazione alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, il rapper ha pubblicato il brano Scelte stupide in collaborazione con Clara Gabry Ponte . Il DJ e produttore è reduce dal successo del singolo Tutta l’Italia, presentato in gara alla 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest

. Il DJ e produttore è reduce dal successo del singolo Tutta l’Italia, presentato in gara alla 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest Joan Thiele. Nel febbraio di quest’anno la cantautrice ha pubblicato il progetto discografico Joanita contenente anche il brano Eco presentato in gara a Sanremo.

Scaletta Battiti Live 2025 a Molfetta, Achille Lauro e Gigi D’Alessio si esibiranno on the road

Non è finita qui, perché il parterre di grandi ospiti per questa sera a Molfetta è di quelli importanti. Troveremo sul palco pugliese al Cornetto Battiti Live 2025 anche: