Una scaletta ricca di grandi nomi è quella che propone Battiti Live 2025 per la seconda serata in onda oggi, lunedì 14 luglio, in prima serata su canale 5. Sul palco di Molfetta arriveranno, in primis, due artisti che, musicalmente, sono stati influenzati dalla bellezza e dal mare della Puglia come Ermal Meta e Serena Brancale, rispettivamente barese d’adozione e di origine. Nel corso della serata, poi, si esibirà uno degli artisti che, negli ultimi anni, ha sorpreso tutti scalando tutte le classifiche con i suoi bravi ovvero Tananai. Direttamente dalla scuola di Amici di Maria De Filippi arriverà Antonia, ma anche Gaia.

Sempre dalla scuola più famosa d’Italia, inoltre, arriverà anche l’insegnante Lorella Cuccarini che, questa sera, si esibirà in coppia con Riki. Ma gli ex allievi di Amici non si fermano qui perché, questa sera, sul palco di Battiti Live 2025 arriveranno anche i The Kolors e Annalisa.

Scaletta Battiti Live 2025: tutti gli altri artisti del 14 luglio

La scaletta del Battiti Live 2025 del 14 luglio 2025, inoltre, propone anche due coppie artistica: la prima è quella di Benji&Fede mentre la seconda è quella formata da Clara e Fedez. Attesissimi, poi, sono anche Alfa e Olly così come i Boomdabash, Emis Killa, BNKR44, Baby K, Planet Funk e Capo Plaza.

Nel corso della serata, poi, il palco sarà tutto di Loredana Bertè che, con i suoi 50 anni di carriera, è pronta ad infiammare Molfetta così come Gabry Ponte che, con la sua musica portata anche all’Eurovision Song Contest 2025 farà ballare davvero tutti. Una scaletta ricca di grandi nomi e adatta a mettere d’accordo tutti, dunque, quella di questa sera di Battiti Live 2025. Sia per gli amanti del rock della Bertè che per quelli che, invece, preferiscono la musica rapper o dance, i motivi per seguire lo show musicale di canale 5 sono davvero tanti.

