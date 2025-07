La scaletta della puntata di Battiti Live 2025 in onda oggi 21 luglio: i nomi di tutti i cantanti presenti sul palco.

E’ una scaletta ricca di nomi quella della puntata di Battiti Live 2025 in onda oggi, lunedì 21 luglio e che regalerà momenti di leggerezza e di assoluto divertimento non solo al pubblico presente nella piazza di Molfetta, ma anche ai tantissimi telespettatori che, ogni settimana, seguono con interesse l’evento musicale che, ogni estate, infiamma canale 5. Anche questa seta, sul palco del Battiti Live 2025, sono tantissime le donne della musica italiana che infiammeranno la serata con la loro voce. Come ogni estate, anche in quella 2025, non poteva mancare Annalisa che, poi, lascerà il palco ad una futura mamma.

Fabio Rovazzi, chi è: il successo con YouTube, poi la musica e la tv/ "Non ero pronto al successo"

Dopo averlo annunciato sui social, infatti, sul palco arriverà la bellissima Anna Tatangelo con il suo pancione che tra qualche mese la renderà mamma per la seconda volta. Sarà, poi, la volta di Clara che, anche stasera, sarà con Fedez ma anche di Anna, Gaia Paola Iezzi e Sophie and The Giants.

Scaletta Battiti Live 2025: tutti gli altri cantanti del 21 luglio 2025

Anche la scaletta della puntata del 21 luglio di Battiti Live 2025, inoltre, prevede anche diverse ex allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi. non solo Annalisa e Gaia, ma anche Irama e i The Kolors che, con le loro canzoni, sono pronti a far impazzire tutto il pubblico regalando tanto divertimento. Spazio, poi, a Fred De Palma che, con i suoi brani, è stato la colonna sonora anche delle scorse estati, ma la scaletta non finisce qui.

Clara, la fine della storia l'ex fidanzato Jacopo Neri dopo tre anni: "Sono single"/ Poi le voci su Fedez

Sul palco, infatti, poi arriveranno anche Capo Plaza, Francesco Gabbani e Fabio Rovazzi ma anche altri artisti molto amati dai giovanissimi come Coma_Cose. Gabry Ponte e Rkomi. Chiudono, infine, la scaletta Dani Faiv, Rhove, Tony Hadley e Bresh.