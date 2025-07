La scaletta della puntata di Battiti Live 2025 in onda oggi: ecco tutti i cantanti della serata.

Grandi nomi per la scaletta della puntata del Battiti Live 2025 che torna in onda oggi, lunedì 28 luglio con una marea di cantanti che, nel corso della serata si alterneranno sul palco per regalare una serata di grande musica, balli e divertimento. Sul palco di Molfetta torna Cristiano Malgioglio che è pronto a far ballare tutti con le sue canzoni. Spazio, poi, ad una delle voci più belle e più amate del panorama napoletano ovvero Sal Da Vinci che, oltre a far cantare tutti con “Rossetto e caffè” delizierà il pubblico con altri brani.

Spazio, poi, a Orietta Berti che è ormai diventata uno dei nomi più seguiti dal pubblico musicale- Sul palco, poi, arriveranno anche alcuni ex allievi della scuola di Amici come Sarah Toscano, Mida e i The Kolors, ma le sorprese non finiscono qui.

Scaletta Battiti Live 2025: tutti i cantanti della serata

Nel corso della serata, poi, sia sul palco che durante le esibizioni on the road da Andria, Taranto e Manfredonia, si esibiranno anche Gigi D’Alessio che piace sempre più a tutti e Alfa che sta conquistando sempre più pubblico. Arriveranno, poi, la coppia artistica dell’estate 2025 ovvero Fedez e Clara. E ancora Luchè, Boomdabash, Tiromancino, Venerus.

La scaletta della quarta puntata del Cornetto Battiti Live 2025 è davvero lunga e prevede anche l’arrivo sul palco di Carl Brave, Levante, Alexia, Michele Bravi, Fabio Rovazzi, Fuckyoutlique, Coco, Settembre, Francesca Michielin, Petit, Vida Loca, Inoltre, sempre da Amici arriveranno altri ex allievi ovvero Lda, Aka7seven, Chiamamifaro e Luk3. Una scaletta ricchissima, dunque, quella che presenteranno Ilary Blasi e Alvin.