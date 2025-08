La scaletta dell'ultima puntata del Battiti Live 2025 è ricchissima di cantanti: ecco tutti i nomi presenti a Molfetta.

Per l’ultima puntata del Battiti Live 2025, la scaletta non delude le aspettative dei fan e oggi, lunedì 4 agosto, regalerà una serata di grande musica grazie alla presenza di numerosi artisti che si alterneranno sul palco di Molfetta. Tra i nomi più attesi della serata ci sono sicuramente due degli artisti più amati e che hanno spesso duettato insieme oltre ad aver condiviso la giuria di The Voice ovvero Loredana Bertè e Gigi D’Alessio. Spazio, poi, agli artisti più giovani che si sono già esibiti nel corso delle precedenti serate e che questa sera torneranno a far cantare e ballare tutti.

Spazio, dunque, a Shablo, Joshua, Tormento, Sangiovanni, Big Mama che, nel corso degli ultimi anni è diventata una delle artiste più amate conquistando sempre più popolarità anche grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo. Ma gli artisti non finiscono qui.

Scaletta Battiti Live 2025: tutti i cantanti dell’ultima canzone

Con la loro energia e il loro entusiasmo, poi, arriveranno sul palco dell’ultima puntata del Battiti Live 2025 anche Gabry Ponte e gli Effeil 65 che trasformeranno la piazza di Molfetta in una vera discoteca. E ancora, sul palco, arriveranno poi Irene Grandi, Rkomi Rocco Hunt, Fred De Palma, Boomdabash, Coez e direttamente da Amici anche Sarah Toscano con Carl Brave. Inoltre, ci saranno anche MV Killa, Willie Peyote, Sayf.

Non mancheranno, poi, due colleghe diventate anche amiche come Alessandra Amoroso e Serena Brancale. Si tornerà, poi, a ballare anche con Iva Zanicchi con A-Clark e Vinny, EL MA, Arianna, Leo Gassmann, Ludwig con Sabrina Salerno e dall’ultima edizione di Amici arriverà colui che è considerato uno dei migliori talenti della scuola ovvero. Nicolò Filippucci. Sarà, dunque, una serata davvero imperdibile, da seguire dal primo all’ultimo artista.