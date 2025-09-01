La scaletta della compilation del Cornetto Battiti Live 2025 in onda oggi su canale 5: i nomi di tutti i cantanti protagonisti.
La scaletta della compilation del Battiti Live 2025 è ricca di artisti che questa sera regaleranno le ultime emozioni estive e musicali. Dopo le varie puntate trasmesse in piena estate, canale 5, oggi 1 settembre, manda in onda una compilation del Conetto Battiti Live 2025 con le più belle esibizioni. Si parte, così, con Achille Lauro, Annalisa e Alfa: tre artisti uniti dall’iniziale del nome e che fanno generi musicali diversi ma allo stesso modo sempre più amati dal pubblico. Spazio, poi, a Olly, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo che farà cantare e ballare ancora una volta i telespettatori. Non mancherà, poi, Fedez che, insieme a Clara, è stato uno dei protagonisti dell’estate musicale italiana.
Per il pubblico più adulto, invece, arriveranno dei veri e propri big come Cristiano Malgioglio, Gigi d’Alessio, Sal da Vinci e Anna Tatangelo. Non mancherà, poi, la coppia tutta femminile e pugliese formata dalla futura mamma Alessandra Amoroso e Serena Brancale.
Scaletta Battiti Live Compilation 2025: tutti i cantanti
La scaletta della compilation del Battiti Live 2025 non finisce qui perché i telespettatori di canale 5 potranno rivedere anche uno degli artisti più amati degli ultimi anni come Tananai. Con lui, poi, ci saranno anche Fabio Rovazzi, Noemi, Rocco Hunt ma anche Francesco Gabbani e Coez.
Anche la compilation 2025, poi, prevede il ritorno di Gabry Ponte, uno dei dj italiani più amati e che quest’anno ha anche partecipato all’Eurovision Song Contest come rappresentante di San Marino. Sul palco, nel corso della serata, poi, ci saranno anche i The Kolors, Fred De Palma e Trigno. Ecco la scaletta completa:
Achille Lauro
Annalisa
Olly
Negramaro
Alfa
Gigi D’Alessio
Fedez
Irama
Alessandra Amoroso
Serena Brancale
Clara
The Kolors
Tananai
Boomdabash
Loredana Bertè
Anna
Francesco Gabbani
Sal Da Vinci
Cristiano Malgioglio
Fabio Rovazzi
Noemi
Rocco Hunt
Coez
Coma_Cose
Emis Killa
Luchè
Lorella Cuccarini con Riki
Rkomi
Capo Plaza
Gabry Ponte
Fred De Palma
Gaia
TrigNO