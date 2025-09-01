La scaletta della compilation del Cornetto Battiti Live 2025 in onda oggi su canale 5: i nomi di tutti i cantanti protagonisti.

La scaletta della compilation del Battiti Live 2025 è ricca di artisti che questa sera regaleranno le ultime emozioni estive e musicali. Dopo le varie puntate trasmesse in piena estate, canale 5, oggi 1 settembre, manda in onda una compilation del Conetto Battiti Live 2025 con le più belle esibizioni. Si parte, così, con Achille Lauro, Annalisa e Alfa: tre artisti uniti dall’iniziale del nome e che fanno generi musicali diversi ma allo stesso modo sempre più amati dal pubblico. Spazio, poi, a Olly, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo che farà cantare e ballare ancora una volta i telespettatori. Non mancherà, poi, Fedez che, insieme a Clara, è stato uno dei protagonisti dell’estate musicale italiana.

Per il pubblico più adulto, invece, arriveranno dei veri e propri big come Cristiano Malgioglio, Gigi d’Alessio, Sal da Vinci e Anna Tatangelo. Non mancherà, poi, la coppia tutta femminile e pugliese formata dalla futura mamma Alessandra Amoroso e Serena Brancale.

Scaletta Battiti Live Compilation 2025: tutti i cantanti

La scaletta della compilation del Battiti Live 2025 non finisce qui perché i telespettatori di canale 5 potranno rivedere anche uno degli artisti più amati degli ultimi anni come Tananai. Con lui, poi, ci saranno anche Fabio Rovazzi, Noemi, Rocco Hunt ma anche Francesco Gabbani e Coez.

Anche la compilation 2025, poi, prevede il ritorno di Gabry Ponte, uno dei dj italiani più amati e che quest’anno ha anche partecipato all’Eurovision Song Contest come rappresentante di San Marino. Sul palco, nel corso della serata, poi, ci saranno anche i The Kolors, Fred De Palma e Trigno. Ecco la scaletta completa:

Achille Lauro

Annalisa

Olly

Negramaro

Alfa

Gigi D’Alessio

Fedez

Irama

Alessandra Amoroso

Serena Brancale

Clara

The Kolors

Tananai

Boomdabash

Loredana Bertè

Anna

Francesco Gabbani

Sal Da Vinci

Cristiano Malgioglio

Fabio Rovazzi

Noemi

Rocco Hunt

Coez

Coma_Cose

Emis Killa

Luchè

Lorella Cuccarini con Riki

Rkomi

Capo Plaza

Gabry Ponte

Fred De Palma

Gaia

TrigNO