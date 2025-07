Non è ancora tempo di vacanze per Cesare Cremonini che continua a portare in giro il suo tour regalando emozioni uniche sia a coloro che lo seguono sin dai tempi dei Lunapopo sia a coloro che si sono aggiunti in corsa. Dopo le precedenti date tutte sold out, il cantautore bolognese, oggi sabato 12 luglio 2025, è in scena a Torino dove è attesissimo. Lo spettacolo allo stadio Olimpico del capoluogo piemontese prenderà il via alle 21 con uno degli ultimi singoli ovvero Alaska con cui comincerà a far cantare e ballare tutti i presenti.

Con un salto nel passato, poi, sarà la volta di Dicono di me, PadreMadre e Il comico (Sai che risate). Un inizio scoppiettante quello che ha voluto regalare Cremonini al suo pubblico che, nel corso del live, si immergerà anche in un’atmosfera più romantica quando arriverà il momento di cantare La nuova stella di Broadway.

Scaletta Cesare Creomini 12 luglio 2025: tutte le canzoni

Il ritmo dello spettacolo di Cesare Cremonini a Torino tornerà ad essere incalzante con Mondo, il brano realizzato insieme a Jovanotti ma soprattutto quando nello stadio risuoneranno le note della canzone che ha dato il via alla carriera, ma anche al successo straordinario di Cremonini ovvero 50 Special. Il gran finale, poi, porterà i fan di Cremonini ancora nel passato con Un giorno migliore. Non mancheranno i brani più recenti, in primis Poetica.

Ecco tutte le canzoni:

