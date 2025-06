Scaletta Cesare Cremonini, tour 2025: le date e i biglietti (quasi) sold-out

Il grande successo di Cesare Cremonini si riconferma anche stavolta con più di 560.000 biglietti venduti per il suo nuovo tour composto da 13 date. Se avete intenzione di partecipare ad uno dei concerti, affrettatevi, perchè è quasi completamente sold-out. Sul web, infatti, è caccia aperta alla rivendita di chi per un motivo o per l’altro non è riuscito ad accaparrarsi i biglietti per il live 2025. Passiamo dunque a scoprire tutti i dettagli dei suoi concerti, a partire dalle date fino ad arrivare alla Scaletta Cesare Cremonini per il tour che sta facendo impazzire i fan.

La data zero per il Cremonini Live 25 è fissata domenica 8 giugno a Lignano Sabbiadoro presso lo Stadio Teghil. In seguito abbiamo due date a Milano il 15 e il 16 giugno, due date a Bologna il 19 e il 20 giugno, una data a Napoli il 24 giugno, una a Messina il 28 giugno. Cesare Cremonini si sposta poi a Bari per due concerti il 3 e il 4 luglio, poi abbiamo Padova l’8 luglio, Torino il 12 e infine, due date a Roma allo Stadio Olimpico il 17 e il 18 luglio 2025.

Scaletta Cesare Cremonini, tour 2025: il palco e l’ordine delle canzoni

Solo poche settimane fa Cesare Cremonini aveva scritto un messaggio ai fan sui social dichiarando di aver iniziato da poco le prove della sua band: “Giorno dopo giorno tutto diventa sempre più grande e reale. Sono molto felice perché sto iniziando a percepire in modo completo questo grande spettacolo“. Successivamente, il cantante ha pubblicato le prime immagini del suo palco allestito dove finalmente incontrerà tutti i suoi fan. Il palcoscenico su cui si esibirà sta facendo scalpore: si tratta di un colosso che ospiterà ben 30 macchine del fumo, un led enorme da 900 metri quadrati e tantissimi corpi illuminati al fine di rendere l’esperienza davvero suggestiva.

E adesso, passiamo alla parte più interessante, la Scaletta Cesare Cremonini. Il 1 giugno il cantante, nell’ultimo periodo al centro delle polemiche per la sua relazione con Giorgia Cardinaletti, aveva annunciato ai fan di aver avuto pronta metà scaletta, anche se al momento non si ha certezza di quale sia l’ordine esatto delle canzoni. Pubblichiamo di seguito la scaletta provvisoria, un’ipotesi che sta circolando in rete su quelle che potrebbero essere le canzoni della prima data.

Scaletta Cesare Cremonini, tour 2025

Ora che non ho più te

La ragazza del futuro

PadreMadre

Il comico (sai che risate)

La nuova stella di Broadway

Chimica

Colibrì

Qualcosa di grande

Buon viaggio (share the love)

MoonWalk

Vieni a vedere perchè

Le sei e ventisei

Una come te

Mondo

Logico #1

Grey Goose

Stella di mare

Lost in the weekend

Ciao

Chiamala felicità

50 special

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Un giorno migliore