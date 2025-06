Scaletta concerto Achille Lauro a Roma, le canzoni al Circo Massimo: tutto quello che c'è da sapere sull'evento

Altra notte di grande musica nella sua Roma, Achille Lauro torna a esibirsi nella città eterna dopo le innumerevoli sorprese degli ultimi mesi. Il noto cantautore sarà di scena al Circo Massimo di Roma con due serate speciali di grande musica. Circa una trentina di brani, per la precisione dovrebbero essere 36, seguendo la linea di alcuni suoi celebri colleghi come Lazza nei mesi scorsi. Non essendoci una scaletta ufficiale, possiamo ipotizzare qualcosa a riguardo, con tante esibizioni tratte dal nuovo album Comuni Mortali che prenderanno la scena. Uno dei brani più iconici di Achille Lauro dovrebbe invece essere posizionato al finale, parliamo di C’Est la vie, mentre non mancheranno altri grandi classici come Ragazzi madre, Ulalala, Me ne frego, Amore disperato, Rolls Royce, Marilù e 16 marzo. Insomma, tutti gli elementi per assistere a un super concerto a Roma, con Achille Lauro a fare gli onori di casa.

Antonello Venditti ha una compagna?/ L'amore maturo con Anna: "Ci stimiamo molto. E il ses*o..."

Thoiry Remix Bam Bam Twist Ragazzi madre (Prequel) Wow CCL (Prequel) CCL Ascensore Per L’Inferno 1969 Ulalala Maleducata Solo noi Cadillac Angelo blu Stupidi ragazzi Teatro & cinema Domenica Amore mi BVLGARI Me ne frego Penelope Latte+Banda Kawasaki (remix) Amore Disperato Cenerentola Ora e Per Sempre Roma Rolls Royce Marilù Che sarà Alessandro Magno Scelgo le stelle 16 marzo La bella e la bestia C’est la vie

Scaletta concerto Achille Lauro: arriva anche il tour

Non finisce qui, perché nelle prossime settimane Achille Lauro sarà atteso da altre date estive, il tutto in attesa del tour nei palazzetti del prossimo anno. Il giovane artista romano, che con la sua Incoscienti giovani ha segnato un solco nella sua nuova discografia, arrivando a conquistare migliaia e migliaia di nuovi fan anche tra i più adulti, si gode il grande momento professionale.

Valerio Pastore, fidanzato di Alessandra Amoroso/ Insieme da tre anni: "Mi ha insegnato l'amore"

Lo abbiamo visto anche a X Factor lo scorso anno, dove ha ben figurato nei panni di giudice. In attesa del ritorno sulla poltrona, dove troverà anche il collega Francesco Gabbani, Achille Lauro continua sulla strada battuta. Il 2026 sarà l’anno che lo riporterà nei palazzetti in città prestigiose, da Firenze a Padova, passando per la sua Roma, che intanto riabbraccerà questa sera.