Concerto Alanis Morissette a Codroipo oggi 22 giugno 2025, la scaletta dello show a Villa Manin: tutte le canzoni della star internazionale.

Era tra gli eventi più attesi della stagione estiva in compagnia della musica; fari puntati sulla scaletta concerto Alanis Morissette oggi – 22 giugno 2025 – a Codroipo presso Villa Manin. La star della musica internazionale torna in Italia; un regalo per le migliaia di appassionati che hanno seguito tutto l’arco della sua carriera e che soprattutto hanno scelto proprio le sue canzoni come colonne sonore per la vita.

Il fulcro della scaletta concerto Alanis Morissette a Codroipo oggi 22 giugno 2025 sarà il trentesimo anniversario dell’album più rappresentativo della sua storia artistica: ‘Jagged Little Pill’. Un disco che racchiude il successo della star internazionale, un regalo imperdibile per il pubblico italiano che ovviamente ha risposto presente come testimoniato dal sold out registrato per questa sera a Villa Manin. Il tour della cantautrice nel nostro Paese avrà ulteriori due tappe imperdibili dopo quella di oggi a Codroipo: Alanis Morissette triplica domani a Lucca e poi ancora il 24 giugno a Roma presso il Parco della Musica.

Scaletta Concerto Alanis Morissette a Codroipo: tra passato e attualità, la musica della star oggi 22 giugno 2025 a Villa Manin

Da ‘Reasons i drink’ a ‘Lens’, passando per ‘A man’ e ‘Head over feet’; questi alcuni dei brani più iconici che presto il pubblico di Codroipo potrà apprezzare grazie alla scaletta concerto Alanis Morissette a Villa Manin oggi 22 giugno 2025. Oltre al tributo per i 30 anni del disco ‘Jagged Little Pill’ saranno presenti ovviamente anche altri brani che risultano tra i più amati della sua discografia. Uno show totale, scandito da scenografie mozzafiato ma soprattutto di un artista che, dagli anni novanta a oggi, ha portato la sua carriera verso vette sempre più altisonanti.

SCALETTA

Hand in my pocket

Right Through you

Reasons i drink

A man

Hands clean

Can’t not

Lens

Sorry to myself

Head over feet

Everything

You learn

Would not come

Smiling

I remain

Flinch

Mary Jane

Ironic

Are you still mad

All i really want

Sympathetic character

You oughta know

Medley: uninvited – Thank u