Scaletta concerto Alessandra Amoroso a Ferrara in programma questa sera, giovedì 26 giugno 2025: da "Stupendo fino a qui" a "Sorriso grande"

Alessandra Amoroso in concerto al “Ferrara Summer Festival”

Alessandra Amoroso è nel pieno del suo tour estivo che sta facendo tappa in diverse località italiane, pronta a radunare a sé i suoi fan per una serie di concerti emozionanti e ricchi di sorprese.

Reduce dal successo del suo ultimo album in studio Io non sarei, la cantante salentina sta vivendo un periodo d’oro non solo sul fronte professionale ma anche personale, con la sua prima gravidanza e la dolce attesa del suo primo bebè in arrivo, che nascerà verso la fine dell’estate e che si chiamerà Penelope.

Valerio Pastore, chi è il fidanzato di Alessandra Amoroso/ "E' riuscito a insegnarmi l'amore"

Intanto questa sera, giovedì 26 giugno 2025, l’artista farà tappa con il suo tour al “Ferrara Summer Festival” in Piazza Ariostea, dopo aver dato il via alla tournée con la data zero di Termoli del 7 giugno e con la data alle Terme di Caracalla l’11.

La tournée estiva proseguirà a Marostica (Vi), Trento, Taormina (Me), Asti, Cernobbio (Co), Codroipo (Ud), Marsciano (Pg), Forte Dei Marmi (Lu), Lanciano (Ch) e Lecce. Grande successo anche in radio, con la hit Serenata in collaborazione con Serena Brancale destinata a diventare uno dei tormentoni dell’estate 2025.

Alessandra Amoroso quando partorisce? "Dopo l'estate"/ "Felice di diventare madre"

Scaletta concerto Alessandra Amoroso a Ferrara: l’ordine dei brani

Ma quale sarà la scaletta del concerto di Alessandra Amoroso a Ferrara in programma questa sera, giovedì 26 giugno 2025? La sequenza di brani potrebbe non essere stravolta rispetto a quella delle precedenti date e, facendo riferimento alla scaletta delle terme di Caracalla, riportata da All Music Italia, a Ferrara stasera potrebbe seguire il seguente schema:

La Stessa

Camera 209

Forza E Coraggio

Tutte Le Volte

Notti Blu

Cose Stupide

Fidati Ancora Di Me

Avrò Cura Di Tutto

Stupendo Fino A Qui

Stupida – Estranei A Partire Da Ieri – Senza Nuvole

Ciao – Prenditi Cura Di Me

Amore Puro – Stella Incantevole

Ti Aspetto – È Vero Che Vuoi Restare

Segreto – Dalla Tua Parte

Urlo E Non Mi Senti – Niente

Fino A Qui

Un Cuore Malato

Si Mette Male

Mezzo Rotto

In Viaggio

Sul Ciglio Senza Far Rumore

Io Non Sarei

Serenata

Rimani Rimani Rimani

Sorriso Grande

Comunque Andare

Vivere A Colori

Immobile

Chi è Valerio Pastore, fidanzato di Alessandra Amoroso/ "Il mio cuore ha iniziato a battere fortissimo con.."