Alessandra Amoroso alle Terme di Caracalla di Roma: il concerto

Mercoledì 11 e giovedì 12 giugno 2025, Alessandra Amoroso sarà protagonista del suo Fino a Qui – Summer Tour nella suggestiva cornice delle Terme di Caracalla a Roma, con inizio previsto per le ore 21:00. Un evento importante, che anticipa l’uscita del nuovo album “Io non sarei”, in programma il 13 giugno, e segna il vero debutto live estivo dell’artista. Tra l’altro, l’ex allieva di Amici è attualmente incinta della sua prima figlia, rendendo questo periodo ancora più magico.

Nel nuovo disco, sono confermati diversi ospiti d’eccezione, come Annalisa, Gigi D’Alessio e Serena Brancale, oltre al noto singolo “Mezzo rotto” in collaborazione con BigMama. Per quanto riguarda la scaletta, invece, secondo quanto trapelato, dovrebbe unire i suoi più grandi successi con brani più recenti. Dopo la tappa romana, poi, Alessandra proseguirà il suo tour in diverse città italiane, toccando località come Ferrara, Forte dei Marmi, Trento e Lecce, dove il 7 agosto è previsto il gran finale della tournée.

Scaletta concerto Alessandra Amoroso: le canzoni live ai concerti di Roma

Al momento, Alessandra Amoroso non ha ancora rilasciato la scaletta ufficiale del suo nuovo tour. Tuttavia, secondo quando rilanciato da Setlist, questi sono stati i brani eseguiti il 18 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma e che, quindi, potrebbe ricomparire in questi nuovi concerti:

La stessa

Tutto accade

Camera 209

Forza e coraggio

Tutte le volte

Notti Blu

Fidati ancora di me

Avrò cura di tutto

Buongiorno

Una strada per l’allegria

Stupendo fino a qui

Ciao

Prenditi cura di me

Ama chi ti vuole bene

Bellissimo

Amore puro

Difendimi per sempre

Fino a qui

Alealeale

Si mette male

Mezzo rotto (feat. BigMama)

Sul ciglio senza far rumore

Canzone inutile

Piuma

Sorriso Grande

Comunque andare

Trova un modo

Vivere a colori

Immobile

Rimani

