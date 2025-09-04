Scaletta concerto Alessandra Amoroso “Io Non Sarei”, 4 settembre 2025: da “Immobile” a “Vivere a Colori”, tutti i pezzi cult che hanno emozionato i fan.
Scaletta concerto Alessandra Amoroso, le anticipazioni 4 settembre 2025
Ci aspetta una notte piena di emozioni oggi giovedì 4 settembre 2025 con un concerto di Alessandra Amoroso che promette emozioni fortissime: la cantante ha deciso di festeggiare così la sua grande carriera, e Canale 5 ha riportato in prima serata la registrazione dalle Terme di Caracalla, che fanno da cornice a questo evento senza precedenti. Come al solito Alessandra Amoroso è avvolta dal calore del suo pubblico che oramai la segue sin dai tempi di Amici quando è iniziata la sua lunghissima carriera.
“Io non sarei“, così si intitola il concerto dell’artista, è stato registrato a giugno in quel di Roma, ed è stata la prima data di un lungo tour che poi si è concluso a Lecce. Si tratta del suo ultimo album che è stato pubblicato ufficialmente il 13 giugno, un lavoro importante per lei che al momento è incinta e attende di abbracciare la figlia Penelope Maria, che nascerà a breve. Alessandra Amoroso ha voluto celebrare questo punto importante della sua carriera oltre alle emozioni che sta vivendo in questi importanti mesi. Passiamo ora a scoprire la scaletta del concerto di Alessandra Amoroso di oggi 4 settembre 2025: che brani ci canterà?
Scaletta concerto Alessandra Amoroso: tutti i brani dell’evento
Passiamo ora a scoprire la scaletta del concerto di Alessandra Amoroso per oggi 4 settembre 2025. La cantante porterà sul palco alcuni dei brani più famosi del suo repertorio musicale, tra cui “Vivere a Colori”, “Stupida”, “Immobile”, “Comunque andare” fino ad arrivare agli ultimi come “Io non sarei”. Ecco di seguito l’ordine delle canzoni.
La stessa
Camera 209
Forza e coraggio
Tutte le volte
Notti blu
Cose stupide
Fidati ancora di me
Avrò cura di tutto
Stupendo fino a qui
Stupida – Estranei a partire da ieri
Senza nuvole
Ciao – Prenditi cura di me
Amore puro – Stella incantevole
Ti aspetto – È vero che vuoi restare
Segreto – Dalla tua parte
Urlo e non mi senti – Niente
Fino a qui
Un cuore malato (con Gigi D’Alessio)
Si mette male
Mezzo rotto (con BigMama)
Monologo Panariello
In viaggio (con Fiorella Mannoia)
Sul ciglio senza far rumore
Io non sarei
Serenata (con Serena Brancale)
Rimani
Sorriso grande
Comunque andare (con Annalisa)
Vivere a colori
Immobile