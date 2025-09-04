Scaletta concerto Alessandra Amoroso “Io Non Sarei”, 4 settembre 2025: da “Immobile” a “Vivere a Colori”, tutti i pezzi cult che hanno emozionato i fan.

Scaletta concerto Alessandra Amoroso, le anticipazioni 4 settembre 2025

Ci aspetta una notte piena di emozioni oggi giovedì 4 settembre 2025 con un concerto di Alessandra Amoroso che promette emozioni fortissime: la cantante ha deciso di festeggiare così la sua grande carriera, e Canale 5 ha riportato in prima serata la registrazione dalle Terme di Caracalla, che fanno da cornice a questo evento senza precedenti. Come al solito Alessandra Amoroso è avvolta dal calore del suo pubblico che oramai la segue sin dai tempi di Amici quando è iniziata la sua lunghissima carriera.

“Io non sarei“, così si intitola il concerto dell’artista, è stato registrato a giugno in quel di Roma, ed è stata la prima data di un lungo tour che poi si è concluso a Lecce. Si tratta del suo ultimo album che è stato pubblicato ufficialmente il 13 giugno, un lavoro importante per lei che al momento è incinta e attende di abbracciare la figlia Penelope Maria, che nascerà a breve. Alessandra Amoroso ha voluto celebrare questo punto importante della sua carriera oltre alle emozioni che sta vivendo in questi importanti mesi. Passiamo ora a scoprire la scaletta del concerto di Alessandra Amoroso di oggi 4 settembre 2025: che brani ci canterà?

Scaletta concerto Alessandra Amoroso: tutti i brani dell’evento

Passiamo ora a scoprire la scaletta del concerto di Alessandra Amoroso per oggi 4 settembre 2025. La cantante porterà sul palco alcuni dei brani più famosi del suo repertorio musicale, tra cui “Vivere a Colori”, “Stupida”, “Immobile”, “Comunque andare” fino ad arrivare agli ultimi come “Io non sarei”. Ecco di seguito l’ordine delle canzoni.