Scaletta concerto Anna Pepe di oggi, mercoledì 26 novembre 2025, in scena a Bologna: tutte le hit del suo repertorio, incluse "Bando", "Gasolina" e "30° C"

Anna Pepe stasera in concerto a Bologna con il Vera Baddie Tour 2025

La travolgente energia di Anna Pepe sarà in scena questa sera, mercoledì 26 novembre 2025, con un concerto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Il Vera Baddie tour 2025, questo il nome della tournée che la giovane rapper sta portando questo autunno in giro per i principali palazzetti italiani, farà tappa questa sera nel capoluogo emiliano.

Denise Esposito, chi è la compagna di Gigi D'Alessio e figli/ Dal loro amore sono nati Francesco e Ginevra

Il concerto, secondo quanto riferito sul sito di Ticketone, ha inizio alle ore 21.00. La cantante in precedenza ha fatto tappa a Mantova, data di apertura del tour, e ha proseguito con una doppietta all’Unipol Forum di Milano; dopo la data di Bologna di questa sera, il tour proseguirà con Firenze, Napoli, Roma e Padova e si chiuderà a Torino il prossimo 6 dicembre.

Renzo Arbore choc: "Dopo l'aborto di Mara Venier non ho voluto figli"/ "Lory Del Santo stava con due insieme"

Sarà anche questa sera uno show all’insegna dell’adrenalina e della grande energia che la cantante è abituata a portare con sé sul palco. Non mancheranno le sorprese per i fan nonché i più grandi successi del suo repertorio, da 30° C a TT LE GIRLZ.

Scaletta concerto Anna Pepe a Bologna: tutte le grandi hit del suo repertorio

Ma quale sarà la scaletta del concerto di Anna Pepe di stasera, mercoledì 26 novembre 2025, in scena a Bologna? Seguendo l’ordine dei brani interpretati sul palco nelle tappe precedenti del tour, la sequenza dovrebbe essere la seguente:

Genitori Gigi D'Alessio, chi sono Antonietta e Francesco/ "Li ho persi entrambi per un tumore"

TT LE GIRLZ

Bikini

Soldi arrotolati

I Love It

Gasolina

ABC

I Got It

Energy

Ciao bella

Bé

Ma Jolie

Shawty

Vodka

Codeine

Advice

Why U Mad

Vetri Neri

Drippin’ in Milano

BBE

1 momento

Diversità

3 di Cuori

Tonight

Vieni dalla Baddie

Mulan

Fashion

Petit Fou Fou

Everyday

Anelli e collane

Chica italiana

Una tipa come me

Cookies N’ Cream

Bando

30° C

Hello Kitty

Désolée

TT LE GIRLZ