Scaletta concerto Anna Pepe di oggi, mercoledì 26 novembre 2025, in scena a Bologna: tutte le hit del suo repertorio, incluse "Bando", "Gasolina" e "30° C"
Anna Pepe stasera in concerto a Bologna con il Vera Baddie Tour 2025
La travolgente energia di Anna Pepe sarà in scena questa sera, mercoledì 26 novembre 2025, con un concerto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Il Vera Baddie tour 2025, questo il nome della tournée che la giovane rapper sta portando questo autunno in giro per i principali palazzetti italiani, farà tappa questa sera nel capoluogo emiliano.
Il concerto, secondo quanto riferito sul sito di Ticketone, ha inizio alle ore 21.00. La cantante in precedenza ha fatto tappa a Mantova, data di apertura del tour, e ha proseguito con una doppietta all’Unipol Forum di Milano; dopo la data di Bologna di questa sera, il tour proseguirà con Firenze, Napoli, Roma e Padova e si chiuderà a Torino il prossimo 6 dicembre.
Sarà anche questa sera uno show all’insegna dell’adrenalina e della grande energia che la cantante è abituata a portare con sé sul palco. Non mancheranno le sorprese per i fan nonché i più grandi successi del suo repertorio, da 30° C a TT LE GIRLZ.
Scaletta concerto Anna Pepe a Bologna: tutte le grandi hit del suo repertorio
Ma quale sarà la scaletta del concerto di Anna Pepe di stasera, mercoledì 26 novembre 2025, in scena a Bologna? Seguendo l’ordine dei brani interpretati sul palco nelle tappe precedenti del tour, la sequenza dovrebbe essere la seguente:
TT LE GIRLZ
Bikini
Soldi arrotolati
I Love It
Gasolina
ABC
I Got It
Energy
Ciao bella
Bé
Ma Jolie
Shawty
Vodka
Codeine
Advice
Why U Mad
Vetri Neri
Drippin’ in Milano
BBE
1 momento
Diversità
3 di Cuori
Tonight
Vieni dalla Baddie
Mulan
Fashion
Petit Fou Fou
Everyday
Anelli e collane
Chica italiana
Una tipa come me
Cookies N’ Cream
Bando
30° C
Hello Kitty
Désolée
