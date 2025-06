Scaletta concerto Antonello Venditti alle terme di Caracalla: l'ordine di uscita delle canzoni

Scaletta concerto Antonello Venditti alle Terme di Caracalla

E’ la grande notte del cantautore romano alle terme di Caracalla, la scaletta concerto Antonello Venditti alle Terme di Caracalla promette scintille e una serata di martedì 17 giugno 2025 davvero ricca di musica ed emozioni, proprio a poche ore dal via degli esami di maturità. E non mancherà chiaramente l’inno della vita dei maturandi, Notte prima degli esami, che troviamo in scaletta tra i successi che Antonello Venditti si appresta a esibire davanti ai presenti. Secondo le ultime indiscrezioni, questa dovrebbe essere la scaletta concerto Antonello Venditti alle Terme di Caracalla

Delitto di Garlasco/ Genetista Capra “Indagini irrispettose della famiglia di Chiara, circo mediatico...”

Bomba o non bomba

Sotto il segno dei pesci

Giulia

Lacrime di pioggia

Peppino

Giulio Cesare

Cuore

Notte prima degli esami

Mai nessun video mai

Qui

Non è la cocaina…

Ci vorrebbe un amico

L’ottimista

Piero e Cinzia

Stella

Di’ una parola

Che fantastica storia è la vita

Unica

Amici mai

Alta marea

In questo mondo di ladri

Roma capoccia

Scaletta concerto Antonello Venditti, i prossimi concerti

Non solo le date estive, per Antonello Venditti sarà un autunno-inverno ricco di appuntamenti musicali. Dopo la lunga serie di date estive previste in numerose città italiane, il 18 settembre il cantautore romano si esibirà nella splendida cornice dell’Arena di Verona. Inoltre, in autunno il cantautore porterà la sua musica sui palchi di alcuni palazzetti: l’Unipol Forum di Assago, il Pala Barton Energy di Perugia, l’Inalpi Arena di Torino, il Nelson Mandela Forum di Firenze e infine il Palazzo dello Sport di Roma per l’appuntamento conclusivo in programma nella serata di domenica 21 dicembre. Questi tutti i dettagli dei concerti: