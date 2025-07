Scaletta concerto Bruce Springsteen a Milano, oggi 3 luglio 2025: tutte le canzoni in scaletta

Nuova serata di musica a San Siro con il concerto di Bruce Springsteen, uno degli artisti più amati nel mondo che si appresta a vivere una notte da re nel capoluogo lombardo, dove si esibirà sulle note dei suoi più grandi successi. La scaletta concerto Bruce Springsteen prevede momenti Amarcord con le canzoni che hanno resto il cantante una vera e propria icona. Dopo quanto ascoltato nelle sere precedenti ecco quale potrebbe essere la scaletta del concerto a Milano di oggi 3 luglio 2025, scopriamo nel dettaglio le canzoni. Si partirà con No Surrender, passando per pezzi che hanno segnato generazioni negli USA ma non solo, The River, Wrecking ball, Dancing in the dark, Bobby Jean e Born to run.

No Surrender

My Love Will Not Let You Down

Land of Hope and Dreams

Death to My Hometown

Lonesome Day

Rainmaker

Darkness on the Edge of Town

The Promised Land

Hungry Heart

The River

Youngstown

Murder Incorporated

Long Walk Home

House of a Thousand Guitars

My City of Ruins

I’m on Fire

Because the Night (Patti Smith Group cover)

Wrecking Ball

The Rising

Badlands

Thunder Road

Born in the U.S.A.

Born to Run

Bobby Jean

Dancing in the Dark

Tenth Avenue Freeze-Out

Twist and Shout

Chimes of Freedom(Bob Dylan cover)

This Land Is Your Land (Woody Guthrie song)

Scaletta concerto Bruce Springsteen, il ritorno in Italia

A partire dallo scorso 30 giugno Bruce Springsteen, autore di canzoni passate alla storia della discografia come Born in the USA, ha fatto ritorno in Italia con un concerto strepitoso al quale farà seguito l’evento odierno a Milano. Per il cantante sarà tempo di accogliere il grande abbraccio del pubblico nostrano.

L’artista classe 1949 potrebbe sorprendere i presenti a San Siro anche con qualche ospite illustre, intanto sono attesi oltre 50mila presenti allo stadio Meazza per assistere al super evento con Bruce Springsteen protagonista. E così dopo il doppio concerto rinviato lo scorso anno per i noti problemi alle corde vocali, il cantante ha recuperato con gli interessi l’appuntamento con il pubblico. Una grande occasione che vedrà protagonista sia Springsteen.

