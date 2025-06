Concerto Bruce Springsteen a Milano scaletta oggi 30 giugno 2025 per lo show di questa sera allo stadio San Siro.

Non è la prima volta, ma è come se lo fosse; la scaletta concerto Bruce Springsteen a Milano – oggi, 30 giugno 2025 – presso lo stadio San Siro non è l’unico fulcro della curiosità degli appassionati. Il ‘Boss’, icona della musica internazionale, torna al Meazza dopo quasi mezzo secolo; un evento che vale dunque molto di più di una semplice tappa. Un ritorno mozzafiato e che sarà ovviamente condito da quel sound unico, quelle canzoni intramontabili e quello stile che ha dettato tendenze e fatto scuola ad innumerevoli artisti che hanno tentato di emulare o trarre spunto dalle sue orme.

Bruce Springsteen torna allo stadio San Siro di Milano con un doppio appuntamento – oggi, 30 giugno 2025 e il prossimo 3 luglio – che ha attirato presso la città un pubblico smisurato proveniente da tutto il territorio Italiano. Non a caso, si tratta delle uniche 2 tappe italiane nel contesto del ‘Land of Hope & Dreams Tour’, circostanza che rende ancor più imperdibile l’appuntamento di questa sera e del prossimo giovedì. Fari puntati sulla possibile scaletta concerto Bruce Springsteen a Milano oggi presso lo stadio San Siro; emozioni e qualità garantite anche grazie all’accompagnamento ormai consueto della E Street Band, realtà artistica consolidata in campo internazionale.

Scaletta concerto Bruce Springsteen a Milano: le canzoni intramontabili dal palco di San Siro, oggi 30 giugno 2025

Da ‘Death to my hometown’ a ‘Hungry heart’, passando per ‘The promised land’ e ‘Wrecking ball’. La possibile scaletta Bruce Springsteen a Milano – oggi, 30 giugno 2025 – presso lo stadio San Siro giustifica ampiamente il tutto esaurito registrato già da diversi mesi; sia per la data di oggi che per quella del prossimo 3 luglio. Un doppio sold out che è sintomatico di un evento più che atteso e di un amore incondizionato da parte del pubblico italiano per il ‘Boss’. Vediamo ora nello specifico, stando alle ultime uscite di Bruce Springsteen live, quali potrebbero essere le canzoni che andranno a scandire l’apoteosi di emozioni e musica per lo show di questa sera.

SCALETTA

Land of hope and dreams

Death to my hometown

Lonesome day

My love will not let you down

Darkness on the edge of town

The promised land

Hungry Heart

The river

My hometown

Youngstown

Murder incorporated

Long walk home

House of a thousand guitars

My city of ruins

Because the night

Wrecking ball

The rising

Badlands

Thunder road