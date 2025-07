Concerto Cesare Cremonini scaletta 4 luglio 2025 a Bari: tutte le canzoni del cantautore per lo show allo stadio San Nicola.

Neanche il tempo di riprendersi dal tripudio di emozioni di ieri sera che è già il momento di raddoppiare; la scaletta concerto Cesare Cremonini a Bari oggi 4 luglio 2025 presso lo stadio San Nicola segue la scia di quanto fatto nemmeno 24 ore fa. Due tappe pugliesi che hanno attirato un pubblico smisurato da tutte le zone geografiche del nostro Paese e che, ovviamente, avevano già raggiunto il sold out con diverse settimane di anticipo. Come a Milano, Bologna e poi Napoli, Cesare Cremonini è mattatore anche a Bari con una tappa doppia che è destinata a restare impressa nel cuore dei fan a lungo.

Scaletta concerto Cesare Cremonini a Bari, oggi 3 luglio 2025/ Un giorno migliore chiude la serata

La seconda tappa di questa sera in Puglia ci porta verso l’atto conclusivo di questo magnifico tour estivo di Cesare Cremonini; uno show tra i principali stadi italiani che passando per Padova e Torino andrà a concludersi a Roma i prossimi 17 e 18 luglio 2025. La scaletta concerto Cesare Cremonini a Bari oggi 4 luglio 2025 presso lo stadio San Nicola poggia ovviamente sull’ultimo lavoro discografico dell’artista bolognese: ‘Alaska Baby’. Non a caso, stando a quanto visto anche nello show di poche ore fa, è proprio il singolo che dà il nome all’album ad aprire le danze prima di passare in rassegna tutte le canzoni più iconiche della sua discografica.

Scaletta concerto Cesare Cremonini: Messina, 28 giugno 2025/ Da Alaska Baby a Un giorno migliore

Scaletta concerto Cesare Cremonini a Bari oggi 4 luglio 2025: tutte le hit dell’artista sul palco dello stadio San Nicola

Non solo l’ultimo album; nella scaletta concerto Cesare Cremonini a Bari – oggi, 4 luglio 2025 – c’è tutto il mondo dell’artista bolognese. Le hit più iconiche – ‘50 Special’, ‘Dicono di me’, e tante altre – così come le canzoni più recenti e incluse nell’album ‘Alaska baby’. Un viaggio all’insegna della musica che ovviamente garantisce un saliscendi di emozioni degno di essere vissuto. Vediamo ora nello specifico le canzoni scelte da Cesare Cremoni per la seconda e ultima tappa pugliese del tour 2025

Scaletta concerto Cesare Cremonini a Bologna oggi 19 giugno 2025/ Da ‘Alaska Baby’ a ‘Poetica’

SCALETTA

Alaska Baby

Dicono di me

PadreMadre

Il comico

La ragazza del futuro

Ora che non ho più te

La nuova stella di Broadway

Buon viaggio

Lost in the Weekend

Un’alba rosa

Acrobati

Vieni a vedere perchè

Le sei e ventisei

Ragazze facili

Mondo

Logico #1

Grey Goose

Aurore boreali

Figlio di un re

San Luca

50 Special

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Un giorno migliore