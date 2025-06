Concerto Cesare Cremonini a Bologna, scaletta oggi 19 giugno 2025: tutte le hit intramontabili del cantautore emiliano.

Cesare Cremonini oggi – 19 giugno 2025 – gioca in casa; grande attesa per il concerto allo stadio Dall’Ara di Bologna e come sempre per gli appassionati il fulcro delle emozioni passa per le scelte in termini di scaletta. La parte più iconica della sua discografia, i brani rilasciati di recente e che ovviamente hanno tempestivamente conquistato il gusto dei fan; c’è tutto tra le scelte canore del cantautore per lo show di questa sera che con buone probabilità sarà impreziosito anche da ospiti d’eccezione e medley inediti.

Il primo di una ‘doppietta’ allo stadio Dall’Ara che i fan aspettavano da tempo; la scaletta concerto Cesare Cremonini a Bologna – oggi, 19 giugno 2025 – regalerà ai fan emozioni uniche in un’atmosfera mozzafiato grazie alla struttura che, dal calcio alla musica, è teatro di sensazioni inimitabili. E’ solo l’inizio di un tour estivo che durerà fino a fine luglio e che riguarderà alcune delle principali città italiane; appena dopo la tappa emiliana, Cesare Cremonini sarà infatti accolto per la prima volta dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il prossimo 24 giugno.

Scaletta concerto Cesare Cremonini: le scelte del cantautore per lo show allo stadio Dall’Ara di Bologna

Pur non essendoci ancora una comunicazione ufficiale, con buone probabilità la scaletta concerto Cesare Cremonini a Bologna – oggi, 19 giugno 2025 – seguirà la falsariga di quanto visto negli ultimi appuntamenti live con il cantautore. Con buone probabilità lo show si aprirà con ‘Alaska Baby’ per poi passare in rassegna le canzoni più iconiche della sua discografia: da ‘Dicono di me’ a ‘Vieni a vedere perchè’, senza dimenticare ‘Mondo’ oppure ‘Marmellata #25’.

SCALETTA

Alaska Baby

Dicono di me

PadreMadre

Il comico

La ragazza del futuro

Ora che non ho più te

La nuova stella di Broadway

Buon Viaggio

Lost in the weekend

Un’alba rosa

Acrobati

Vieni a vedere perchè

Le sei e ventisei

Ragazze facili

Mondo

Logico #1

Grey Goose

Aurore boreali

Nonostante tutto

Figlio di un re

San Luca

50 Special

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Un giorno migliore