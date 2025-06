Scaletta concerto Cesare Cremonini a Milano: l’evento è già sold out!

Cesare Cremonini si esibirà oggi 15 giugno presso il famoso stadio di San Siro a Milano. L’artista è talmente amato che come spesso accade i suoi eventi vanno in sold-out in men che non si dica. E anche stavolta è successa la stessa cosa: a vedere il concerto ci saranno ben 50mila persone, un numero record che riconferma la sua bravura e la sua capacità di sorprendere sempre il pubblico. Ma attenzione, tutto il tour 2025 è già sold out, e il cantante ha dovuto aggiungere altre quattro date che vanno al 2026.

Delitto di Garlasco, Salvo Sottile vs De Rensis/ "Vada dove ci sono poltrone più comode": cos'è successo

Dopo quella che potremmo definire una prova generale a Lignano Sabbiadoro presso lo Stadio Comunale Guido Teghil, Cesare Cremonini arriverà a Bologna il 19 e il 20 giugno, a Napoli il 24, a Messina il 28 per poi volare a Bari con una data prevista per il 3 luglio. Successivamente, il cantante si esibirà a Padova l’8 luglio per finire con Torino e Roma il 12 e 17 luglio.

Chi è Paolo, papà di Soleil Sorge: “Insieme a mamma, il grande amore della mia vita”/ “Il nostro legame…”

Scaletta concerto Cesare Cremonini a Milano: tutte le canzoni per San Siro!

“Adoro la pressione che si crea prima di una data a San Siro, in particolare quando si comincia un tour. È la terza volta in cui ci entro ma l’attesa è sempre più bella“. Così Cesare Cremonini ha annunciato il suo arrivo a San Siro per il CremoniniLIVE2025, pubblicando un lungo post su Instagram pronto ad avere davanti tutti i suoi fan. Curiosi di scoprire quale sarà la scaletta del suo concerto? Eccola di seguito, tra i successi di sempre e le canzoni più nuove.

Cercando Camilla (Short version)

Alaska Baby

Dicono di me

PadreMadre

Il comico (Sai che risate)

La ragazza del futuro

Ora che non ho più te

La nuova stella di Broadway

Buon viaggio (Share The Love)

Lost in the Weekend

Un’alba rosa

Acrobati

Vieni a vedere perché

Le sei e ventisei

Ragazze facili

Mondo

Logico #1

Grey Goose

Aurore boreali

Nonostante Tutto

Figlio di un re

San Luca

50 Special

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Un giorno migliore

Chi sono Pia e Gino, i genitori di Gianni Sperti/ "Mamma critica, papà mi ha insegnato tanto"