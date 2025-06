Scaletta concerto Cesare Cremonini a Milano, 16 giugno 2025: tutte le canzoni per l'evento allo Stadio San Siro.

Scaletta concerto Cesare Cremonini a Milano: attesa per il bis a San Siro

Cesare Cremonini sempre più animale da palcoscenico e sempre più re degli stadi. Se il numero uno degli stadi resta Vasco Rossi, capace di fare sold out in ogni stadio, anche dopo anni di carriera, con largo anticipo rispetto alla data degli eventi, Cesare Cremonini sta seguendo alla perfezione le sue orme e in vista del tour 2026 che si preannuncia già sold out in ogni tappa, continua il tour 2025. In attesa del bagno di folla che lo attende a Bologna, la sua città, Cesare Cremonini, dopo il successo ottenuto con la prima data, oggi, lunedì 16 giugno 2025, torna sul palco di San Siro, pronto a fare scatenare tutto il pubblico presente con i suoi successi.

Sono trascorsi anni da quando ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica con i Lunapop e, anno dopo anno, Cremonini ha confermato di avere una voce e una penna sopraffini. Tantissimi i successi che costellano la sua carriera e che questa sera regalerà al pubblico che ha scelto di vederlo live a San Siro.

Scaletta concerto Cesare Cremonini a Milano: tutti i brani in ordine di uscita a San Siro

Canzoni del passato e brani dell’ultimo album per una scaletta assolutamente imperdibile quella che Cesare Cremonini ha confezionato per il concerto di San Siro di oggi, 16 giugno, a Milano. A dare il via alle danze sarà Cercando Camilla a cui seguirà Alaska Baby, brano dell’ultimo album. Tra le canzoni più amate del repertorio di Cesare Cremonini, poi, non mancheranno Dicono di me, PadreMadre, Buon viaggio, Lost in the weekend.

Non mancheranno i brani che faranno ballare tutti come Mondo, Logico fino all’attesissima 50 Special, capace di far cantare e scatenare tutto il pubblico, di qualunque generazione. Ecco tutti i brani in ordine:

Cercando Camilla (Short version)

Alaska Baby

Dicono di me

PadreMadre

Il comico (Sai che risate)

La ragazza del futuro

Ora che non ho più te

La nuova stella di Broadway

Buon viaggio (Share The Love)

Lost in the Weekend

Un’alba rosa

Acrobati

Vieni a vedere perché

Le sei e ventisei

Ragazze facili

Mondo

Logico #1

Grey Goose

Aurore boreali

Nonostante Tutto

Figlio di un re

San Luca

50 Special

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Un giorno migliore