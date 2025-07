Concerto Cesare Cremonini a Padova scaletta oggi 8 luglio 2025: tutte le hit tra passato e presente del cantautore bolognese.

Siamo ormai ad un passo dalla chiusura di questo tour negli stadi che continua ad avere sempre più le sembianze di un vero e proprio viaggio tra emozioni incalzanti e uniche; fari puntati sulla scaletta concerto Cesare Cremonini a Padova, oggi 8 luglio 2025 presso lo stadio Euganeo. Il cantautore bolognese sta incantando in giro per l’Italia e dopo il fragoroso successo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli – e ovviamente anche per le tappe precedenti – è pronto a cimentarsi questa sera con altre migliaia di fan sfegatati che sognano e vogliono ancora sognare veicolati dalla sua poetica messa in musica.

Scaletta concerto Cesare Cremonini a Bari oggi 4 luglio 2025/ Da ‘Alaska Baby’ a ‘Un giorno migliore’

Come anticipato, la scaletta concerto Cesare Cremonini a Padova – oggi 8 luglio 2025 – presso lo stadio Euganeo lascia quel pizzico di malinconia in vista della chiusura del tour estivo. All’appello mancano unicamente le date di Torino – 12 luglio – e Roma, il 27 e 18 luglio. Proprio nella Capitale, presso lo stadio Olimpico, il cantautore saluterà il pubblico con una data doppia che si appresta ad essere una chiusura con i fiocchi di questo giro fra gli stadi che ha letteralmente conquistato tutti come testimoniato dai sold out registrati settimane prima delle performance live.

Scaletta concerto Cesare Cremonini a Bari, oggi 3 luglio 2025/ Un giorno migliore chiude la serata

Scaletta concerto Cesare Cremonini a Padova: le canzoni scelte per lo show allo stadio Euganeo oggi 8 luglio 2025

Da ‘PadreMadre’ a ‘Il comico’, passando per ‘Dicono di me’, ‘Buon viaggio’ e ‘La nuova stella di Broadway’. C’è tutto nella scaletta concerto Cesare Cremonini a Padova oggi 8 luglio 2025 presso lo stadio Euganeo; uno show che andrà ad includere i successi recenti ma anche le hit del passato che ancora oggi risultano non solo attuali per tematiche ma soprattutto vivide in termini emozionali. I fan non mancheranno nel cantare a squarciagola ‘50 Special’, piuttosto che ‘Poetica’ oppure ‘Un giorno migliore’. Tuffiamoci dunque nel possibile ordine delle canzoni che andranno a condire l’ennesimo show di Cesare Cremonini, tutto per il pubblico veneto e non solo.

Scaletta concerto Cesare Cremonini: Messina, 28 giugno 2025/ Da Alaska Baby a Un giorno migliore

SCALETTA

Alaska Baby

Dicono di me

PadreMadre

Il comico

La ragazza del futuro

Ora che non ho più te

La nuova stella di Broadway

Buon viaggio

Lost in the weekend

Un’alba rosa

Acrobati

Vieni a vedere perchè

Le sei e ventisei

Ragazze facili

Mondo

Logico #1

Grey Goose

Aurore boreali

Nonostante tutto

Figlio di un re

San Luca

50 Special

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Un giorno migliore