Tutto pronto per il concerto di Cesare Cremonini a Messina: ecco la scaletta, non mancano i principali capolavori del cantautore bolognese...

Attesa alle stelle per il concerto di Cesare Cremonini a Messina. Questa sera, sabato 28 giugno, il cantante bolognese sbarca allo stadio Franco Scoglio per un evento indimenticabile. Scaletta del concerto molto ricca e soddisfacente per i quarantamila che riempiranno la struttura messinese. Saranno circa ottomila i fan messinesi, mentre i restanti trentaduemila arriveranno dal resto della penisola e anche fuori dall’Italia.

Si preannuncia dunque un concerto innovativo e visionario, con Cesare Cremonini pronto a scatenarsi sul palco. Reduce dal concerto di Napoli, il cantautore bolognese è pronto a cogliere l’abbraccio del pubblico siciliano. “Il mio rapporto con loro (il pubblico, ndr) non potrà mai essere ripetitivo perché il mondo cambia molto velocemente ma, al di là di tutto, la gente per me è tutto”, ha detto Cesare Cremonini in una intervista a Vanity Fair.

Cesare Cremonini, ecco la scaletta concerto Messina: i brani più amati dal pubblico

A poche ore dall’inizio del concerto, i fan di Cesare Cremonini sono curiosi di scoprire la scaletta definitiva di questa tappa. Ebbene spulciando in rete, troviamo conferma sul fatto che non mancheranno i più grandi successi del cantante bolognese. Tanto spazio ai vecchi brani del cantante, così come alle novità e all’ultimo album, con Alaska Baby che darà il via alle danze.

Stando alla scaletta del concerto a Messina, si prosegue poi con Dicono di me, PadreMadre, Il comico (Sai che risate), Ora che non ho più te, La nuova stella di Broadway, Buon viaggio (Share The Love), Lost in the Weekend, Vieni a vedere perché, Le sei e ventisei e tantissimi altri brani iconici di Cesare Cremonini. Non mancheranno ovviamente Nonostante Tutto, 50 Special, Marmellata #25, Poetica, Nessuno vuole essere Robin e Un giorno migliore. Tutti brani che hanno segnato positivamente la carriera del cantautore bolognese e che continuano ad essere molto amati dai fan.

