Svelata la scaletta del concerto di Drake a Milano stasera 29 agosto 2025: tutte le canzoni e gli ospiti che saliranno sul palco

Ancora grande spazio alla musica in questi ultimi scampoli di estate e di libertà prima che inizi nuovamente quel periodo dell’anno in cui si torna al lavoro con l’obiettivo finale delle vacanze natalizie per poi di nuovo lavorare con la speranza che quelle estive arrivino il più in fretta possibile. Stasera 29 agosto 2025 ci sarà il concerto di Drake sul palco dell’Unipol Forum di Assago per il primo di quattro appuntamenti previsti nel Bel Paese.

Dopo mesi di attesa il cantante è pronto a far cantare e ballare i suoi fan in quel di Milano. Soltanto a febbraio ha pubblicato il suo nuovo album dal titolo ‘Some Sexy Songs 4 U’ ed è in tour da mesi, che concluderà a Parigi, Berlino, Monaco e Amburgo.

Drake, concerto a Milano stasera: la scaletta con tutte le canzoni

Ebbene sì, stasera è tempo di musica. Quindi vediamo qual è la scaletta del concerto di Drake del 29 agosto 2025:

* Marvins Room

* Teenager Fever

* Passionfruit

* Jungle

* What Did I Miss?

* Headlines

* Know Yourself

* Nonstop

* Sicko Mode

* No Face

* Circadian Rhythm

* Laugh Now Cry Later

* God’s Plan

* In My Feelings

* Nice for What

* Controlla

* Madiba Riddim

* Signs

* Hold On, We’re Going Home

* One Dance

* CN Tower

* Die trying

* Somebody Loves Me

* Come and See Me

* Girls Want Girls

* Fancy

* Love Me

* Rich Baby Daddy

* You Broke My Heart

* Knife Talk

* Rich Flex

* IDGAF

* Hotline Bling

* Nokia

* Yebba’s Heartbreak

Per la gioia di tutti i suoi fan devono sapere che ci sarà anche un ospite speciale che salirà sul palco: si sta parlando di PartyNextDoor. L’orario dello spettacolo è le 21.00, così com’è riportato su TicketOne.

