Concerto Dream Theater a Lucca scaletta oggi 1 luglio 2025: il gruppo metal promette scintille a Piazza Napoleone.

Un mini-tour tutto italiano, un corposo regalo alle migliaia di fan che dal nostro Paese hanno seguito la storica ascesa della band statunitense; a colpi di progressive metal e sfumature rock, fari puntati sulla scaletta concerto Dream Theater a Lucca oggi 1 luglio 2025. Lo scenario di Piazza Napoleone sarà gremito di fan questa sera per celebrare con il gruppo il 40esimo anniversario di carriera che tra l’altro è anche il titolo del tour mondiale che sta vedendo protagonisti i Dream Theater.

Era il 1985 quando Mike Portnoy, John Petrucci e John Myung gettarono le basi per la nascita di una band che ha fatto la storia del genere metal. Parte da qui la volontà di celebrare con il 40th Anniversary Tour una carriera straripante che converge verso la curiosità per la scaletta concerto Dream Theater a Lucca oggi 1 luglio 2025. Dopo lo spettacolo incredibile delle ultime apparizioni – che proseguono poi a Pompei, Taormina e Torino – la band statunitense è pronta a colorare Piazza Napoleone di emozioni e musica.

Scaletta concerto Dream Theater a Lucca: le canzoni per lo show di oggi 1 luglio 2025 a Piazza Napoleone

Da ‘Under a glass moon’ a ‘Fatal deja vu’, passando per ‘Midnight Messiah’ e ‘As i am’: un mix imperdibile di brani iconici andrà a comporre la possibile scaletta concerto Dream Theater a Lucca oggi 1 luglio 2025 presso Piazza Napoleone. La lista di brani non è eccessivamente lunga ma ben concentrata in termini di valore intrinseco; scelte che mettono in primo piano gli esordi, l’ascesa e la consacrazione di uno dei gruppi metal più all’avanguardia e al passo con i tempi.

Tuffiamoci ora nella mirabolante scaletta concerto Dream Theater a Lucca oggi 1 luglio 2025 presso Piazza Napoleone e scopriamo quali sono le canzoni che renderanno più che mai speciale questa serata all’insegna del 40th Anniversary Tour.

SCALETTA

Night terror

Strange deja vu

Fatal tragedy

Under a glass moon

Panic attack

The enemy inside

Midnight Messiah

A rite of passage

Peruvian skies

As i am

Pull me under