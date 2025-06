Ecco svelata la scaletta del concerto dei Duran Duran a Bari stasera, mercoledì 18 giugno: tutti i loro più grandi successi

Una delle band più famose al mondo fa tappa in Italia e più precisamente a Bari: si sta parlando della band Duran Duran che dopo 40 anni di carriera ancora unisce diverse generazioni. Il concerto si terrà nell’Area 71 della Fiera del Levante a Bari a partire dalle ore 21.00 e il pubblico non vede l’ora di cantare e ballare insieme a loro.

Scaletta Battiti Live 2025 a Molfetta, 18 giugno 2025/ Tutti i cantanti: da Fedez a Serena Brancale

Una band che ha venuto più di cento milioni di dischi in tutto il mondo che con i suoi singoli è rimasta in classifica per tantissimo tempo fino ad avere anche una stella Hollywood Walk of Fame. Reduci dal baglio di folla al Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti.

Duran Duran, concerto a Bari stasera: la scaletta con tutte le canzoni

Il concerto della famosa band fa parte di una programmazione estiva della Radio Norba Arena che comprende dodici appuntamenti musicali che faranno la felicità di tutti coloro che vivono di questa forma d’arte: dopo di loro, infatti, ci saranno Bresh, Oeasis, CCCP, Antonello Venditti, Irama, Nike Rodgers and Chic, Brunori Sas e Nayt e Psicologi.

Scaletta concerto Elisa stasera 18 giugno 2025/ Tutte le canzoni allo stadio San Siro di Milano

Dopo il concerto a Roma, ecco svelata la scaletta del concerto dei Duran Duran di stasera a Bari:

Night Boat

The Wild Boys

Hungry Like the Wolf

A View to a Kill

INVISIBLE

Notorious

Nite-Runner / All She Wants Is

Lonely in Your Nightmare / Super Freak

Evil Woman

Friends of Mine

Careless Memories

Ordinary World

Come Undone

(Reach Up for the) Sunrise

Planet Earth

The Reflex

White Lines (Don’t Don’t Do It)

Girls on Film / Psycho Killer Save a Prayer

Rio