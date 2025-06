Come arriva a San Siro per il concerto Duran Duran a Milano e scaletta: lo show della band previsto per oggi 20 giugno 2025.

Tra innumerevoli meteore e orbite fumose, spicca la costellazione dei Duran Duran; la band non smette di scrivere pagine di storia della musica mondiale e nelle prossime ore lasceranno una nuova impronta indelebile sul suolo italiano. Questa sera, 20 giugno 2025, a Milano è previsto il concerto del gruppo britannico che con le sue sfumature che uniscono pop e new wave è pronto a regalare emozioni trasversali e uniche. La scaletta concerto Duran Duran a Milano – oggi 20 giugno 2025 – è il fulcro della curiosità delle migliaia di fan che, in parallelo, cercano informazioni su come arrivare a San Siro in vista dell’evento imperdibile.

Chi è Gabriele Greco, marito di Noemi?/ "Figli? A 30 anni momento difficile: ho negato al mio compagno un..."

Sciopero dei mezzi, come arrivare a San Siro per il concerto Duran Duran a Milano oggi 20 giugno 2025

Oggi, 20 giugno 2025, è in corso uno sciopero dei mezzi generale che interessa la totalità dei trasporti pubblici: non è dunque consigliato l’utilizzo della metropolitana o dei bus per arrivare a San Siro in vista del concerto Duran Duran a Milano, almeno nelle fasce orarie non di garanzia. Diverso infatti il discorso per chi deciderà di recarsi presso l’area dell’evento tra le 15 e le 18, ovvero la fascia oraria dove la circolazione dei mezzi non dovrebbe subire interruzioni per via dello sciopero in corso.

Fulminacci è fidanzato? L'addio alla compagna storica Lia Greco/ "Oggi non sono innamorato"

Prima di addentrarci nella scaletta concerto Duran Duran a Milano – oggi, 20 giugno 2025 – ecco ulteriori consigli su come arrivare a San Siro in vista dello show di questa sera. La fermata in prossimità dello stadio è garantita dalle linee M1 ed M5 della metropolitana; in alternativa, sono disponibili diverse linee di bus e tram che garantiscono la medesima destinazione ma con una cadenza limitata in termini di orario. Per il discorso parcheggio in vista del concerto Duran Duran allo stadio San Siro di Milano, si consiglia di raggiungere l’area circostante alla struttura a piedi e dunque, se muniti di auto, parcheggiare nelle aree preposte e non vicine allo stadio.

Gaia Gozzi ha un nuovo fidanzato?/ L'addio a Daniele Dezi e i rumors su Olly: "Hanno scritto su di noi che.."

Scaletta concerto Duran Duran oggi a Milano, 20 giugno 2025: le possibili scelte della band britannica

Per quanto riguarda la scaletta concerto Duran Duran a Milano – oggi 20 giugno 2025 – presso lo stadio San Siro, c’è forse poco da dire. Parlano le canzoni che si prevede, stando alle ultime uscite live, andranno ad allietare le emozioni degli appassionati che raggiungeranno la band questa sera. Dalle hit che hanno superato la prova del tempo alle ultime uscite, passando per brani più di nicchia ma che i fan più sfegatati forse amano più dei ‘mainstream’. Da ‘Night boa’ a ‘Notorious’, passando per ‘Ordinary world’ e ‘Come undone’; vediamo dunque quali potrebbero essere le scelte dei Duran Duran per la scaletta del concerto di questa sera allo stadio San Siro di Milano.

SCALETTA

Night boat

The wild boys

Hungry like the wolf

A view to a kill

Notorious

Nite-Runner

Lonely in your nightmare

Evil woman

Friends of mine

Careless memories

Ordinary world

Come undone

(Reach up for the) Sunrise

The reflex

New moon on monday

Girls on film

Psycho Killer

Save a Prayer

Rio