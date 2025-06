Scaletta concerto Duran Duran a Roma, domenica 15 giugno 2025: Simon Le Bon torna in Italia!

Tornano di nuovo in Italia i Duran Duran per far sognare il loro amatissimo pubblico con ben cinque concerti. Il gruppo rock si concentrerà su Roma (con due date), Bari, Milano e infine Cagliari. Ben quarant’anni fa, la band si era esibita al Festival di Sanremo 1985, con una delle canzoni che poi aveva fatto la storia della musica: “The Wild Boys“, riprodotta poi a Sanremo 2025, sul cui pasco sono risaliti come super ospiti dopo tutto questo tempo.

Il frontman Simon Le Bon e gli altri membri del gruppo hanno appuntamento per domenica 15 e per lunedì 16 giugno presso il Circo Massimo di Roma, mentre di seguito come abbiamo accennato toccheranno le altre date del mini tour: alla Fiera del Levante di Bari il 18 giugno, a Milano presso il Ippodromo Snai San Siro il 20 giugno e il 12 luglio a Cagliari dove saliranno sul palco del Forte Arena di Santa Margherita di Pula.

Scaletta concerto Duran Duran a Roma: tutte le canzoni al Circo Massimo

I Duran Duran restano ancora oggi una delle band più iconiche di sempre. Nati negli anni ’80, periodo in cui non godevano di troppa fiducia, hanno saputo resistere al cambiamento del tempo riuscendo ad aggiudicarsi un pass per la Rock and Roll Hall of Fame del 2022. Simon Le Bon e gli altri riescono dunque a sopravvivere al cambiamento della musica contemporanea riuscendo a rimanere sempre “sul pezzo”. Di seguito, vi proponiamo la scaletta del concerto di stasera, e come potete vedere ci saranno tutti i loro successi più grandi e le canzoni più recenti.