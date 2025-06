Ecco la scaletta del concerto dei Duran Duran di stasera, 16 giugno, al Circo Massimo di Roma: la band suonerà i suoi grandi classici

Dopo il ritorno sul palco del Festival di Sanremo, la storica band Duran Duran è pronta a far cantare e ballare tutta l’Italia con una serie di concerti davvero imperdibili per i fan e per chiunque adori la buona musica. Due date a Roma, infatti stasera ci sarà un concerto ricco dei loro grandi classici.

The Wild Boys è stata proposta di nuovo sul palco del Festival di Sanremo 2025 con un Carlo Conti estatico per non parlare di Katia Follesa che ha avuto modo di baciare il frontman del gruppo ovvero Simon Le Bon, che ha dimostrato come per la sua voce gli anni non passano affatto.

Duran Duran: svelata la scaletta del concerto di stasera a Roma

Stasera 16 giugno 2025 al Circo Massimo di Roma ci sarà il concerto dei Duran Duran per una notta indimenticabile per tutti coloro che amano la musica e i grandi classici degli anni in cui si sono esibiti in tutto il mondo. Ma la tappa romana non sarà l’unica nel Bel Paese perché poi saranno a Bari il 18 giugno, a Milano il 20 giugno e poi a Cagliari il 12 luglio. Vediamo, insieme, qual è la scaletta del concerto:

* Night Boat

* The Wild Boys

* Hungry Like the Wolf

* The James Bond Theme

* A View to a Kill

* Invisible

* Nite-Runner / All She Wants Isv

* Notorious

* Lonely in Your Nightmare / Super Freak

* Evil Woman (cover degli Electric Light Orchestra)

* Friends of Mine

* Come Undone

* Careless Memories

* Ordinary World

* Planet Earth

* (Reach Up for the) Sunrise

* Girls on Film / Psycho Killer

* Bis: Save a Prayer, Rio