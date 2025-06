Scaletta concerto Ed Sheeran, oggi 14 giugno 2025: a Roma è sold-out!

Tutto è pronto per l’arrivo del Mathematics European Tour 2025 di Ed Sheeran allo Stadio Olimpico di Roma, dove il cantante si esibirà sabato 14 giugno in un concerto sold-out. Il celebre artista si riconferma il più amato della scena internazionale e dopo gli innumerevoli successi dal No.6 Collaborations Project fino ad arrivare a Divide del 2017, il cantautore è pronto a tornare in grande stile con un progetto ben diverso dal solito. Questo sarà un album maturo, intimo e personale dove si vedrà tutto il cambiamento dato dal fatto di essere diventato padre.

La sua trasformazione si vedeva già da Overpass Graffiti e da Shivers, dove si mostrava più malinconico, mentre in Autumn Variations traspariva tutto il suo dolore per la malattia di un carissimo amico. Ed Sheeran, un nome e una garanzia. Non c’è volta in cui non riempia gli stadi fino a farli traboccare e i fan non vedono l’ora di vederlo in azione anche allo stadio olimpico di Roma con il quarto tour mondiale, che finirà a Dusseldorf il 7 settembre. In Italia, l’artista si presenterà in un unica data, quella della capitale. I biglietti sono finiti in pochissimo tempo mandando lo Stadio Olimpico completamente sold out.

Scaletta concerto Ed Sheeran: ordine canzoni allo Stadio Olimpico

Se siete curiosi di scoprire la scaletta del concerto di Ed Sheeran, ecco di seguito il possibile ordine delle canzoni, dato che al momento non è ancora stata ufficializzata la lista della serata. Molto probabilmente il cantante si rifarà alle scalette dei tour precedenti spaziando dai nuovi brani fino ad arrivare alle sue hit più famose come Thinking Out Loud, Photograph, Shape of You, Perfect e tantissime altre.

Castle on the Hill
BLOW
Shivers
The A Team
Don't
Dive
Opening (brano nuovo)
Sapphire
Eyes Closed
Give Me Love
Kiss Me (con Myles Smith) / I Was Made for Loving You (con Tori Kelly)
Medley:
– Take Me Back to London
– River
– Cross Me
– Peru
– Beautiful People
– South of the Border
– Own It
– 2step
– I Don't Care
Celestial
Nancy Mulligan
Galway Girl
Thinking Out Loud
Love Yourself (cover di Justin Bieber)
Sing
Old Phone
Happier
Photograph
Hearts Don't Break Around Here
Tenerife Sea
Perfect
Bloodstream
Afterglow

Bis: