Scaletta concerto Elisa - San Siro, 11 settembre 2025: emozioni e colpi di scena, super ospiti sul palco e brani iconici che hanno fatto la storia.

Scaletta concerto Elisa – San Siro, 11 settembre 2025: gli ospiti della serata

Elisa ci regala un evento magnifico che potremo vedere sul piccolo schermo con tutti i suoi brani più famosi per una performance emozionante con un messaggio sullo sfondo relativo alla sostenibilità dell’ambiente. Dopo ben trent’anni di carriera la cantante nata a Trieste porta sul palco una scaletta a dir poco commovente che fa un excursus tra tutte le sue canzoni a partire da Gift fino ad arrivare all’amatissima “Luce“.

Sul palco non mancheranno ospiti d’eccezione come i suoi colleghi di sempre e amici che hanno reso il panorama musicale italiano ricco di brani indimenticabili come Giuliano Sangiorgi, Cesare Cremonini, Luciano Ligabue, Dardust, Jovanotti e Giorgia. Ma passiamo ora a scoprire la scaletta concerto Elisa a San Siro di oggi, giovedì 11 settembre 2025. La cantante non ha risparmiato nemmeno una delle canzoni che l’hanno resa popolare e amatissima da tutti.

Scaletta concerto Elisa – San Siro, 11 settembre 2025: i brani e i duetti

Il concerto di Elisa, oggi 11 settembre a San Siro prevede una scaletta davvero particolare. Non mancano i brani commoventi come “Stay“, “Eppure sentire“, “Hallelujah” e i duetti con i colleghi tra cui “Nonostante tutto” con Cesare Cremonini, “Le tasche piene di sassi“, con Jovanotti e Cremonini” e “Se piovesse il tuo nome” con “Seta” insieme a Dardust. Ecco di seguito tutti i brani del concerto di stasera: