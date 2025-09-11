Scaletta concerto Elisa - San Siro, 11 settembre 2025: emozioni e colpi di scena, super ospiti sul palco e brani iconici che hanno fatto la storia.
Scaletta concerto Elisa – San Siro, 11 settembre 2025: gli ospiti della serata
Elisa ci regala un evento magnifico che potremo vedere sul piccolo schermo con tutti i suoi brani più famosi per una performance emozionante con un messaggio sullo sfondo relativo alla sostenibilità dell’ambiente. Dopo ben trent’anni di carriera la cantante nata a Trieste porta sul palco una scaletta a dir poco commovente che fa un excursus tra tutte le sue canzoni a partire da Gift fino ad arrivare all’amatissima “Luce“.
Sul palco non mancheranno ospiti d’eccezione come i suoi colleghi di sempre e amici che hanno reso il panorama musicale italiano ricco di brani indimenticabili come Giuliano Sangiorgi, Cesare Cremonini, Luciano Ligabue, Dardust, Jovanotti e Giorgia. Ma passiamo ora a scoprire la scaletta concerto Elisa a San Siro di oggi, giovedì 11 settembre 2025. La cantante non ha risparmiato nemmeno una delle canzoni che l’hanno resa popolare e amatissima da tutti.
Scaletta concerto Elisa – San Siro, 11 settembre 2025: i brani e i duetti
Il concerto di Elisa, oggi 11 settembre a San Siro prevede una scaletta davvero particolare. Non mancano i brani commoventi come “Stay“, “Eppure sentire“, “Hallelujah” e i duetti con i colleghi tra cui “Nonostante tutto” con Cesare Cremonini, “Le tasche piene di sassi“, con Jovanotti e Cremonini” e “Se piovesse il tuo nome” con “Seta” insieme a Dardust. Ecco di seguito tutti i brani del concerto di stasera:
- Gift;
- Labyrinth;
- Rainbow;
- Broken;
- Una poesia anche per te;
- Heaven Out of Hell;
- Dillo solo al buio;
- The Waves;
- Stay;
- Eppure sentire (un senso di te);
- Noi siamo uno;
- A Prayer;
- Hallelujah;
- Promettimi;
- Anche fragile;
- Basta così (Giuliano Sangiorgi);
- Ti vorrei sollevare (Giuliano Sangiorgi);
- Almeno tu nell’universo;
- A tempo perso/It Is What It Is/Cure Me/Neon – Le Ali;
- Sesso debole;
- Dancing;
- Se piovesse il tuo nome (Dardust);
- Seta (Dardust);
- Palla al centro (Jovanotti);
- Le tasche piene di sassi (Jovanotti e Cesare Cremonini);
- Nonostante tutto (Cesare Cremonini);
- Luce (tramonti a nord est);
- No Hero;
- L’anima vola;
- Di sole e d’azzurro (Giorgia);
- La cura per me (Giorgia);
- Together (Giorgia);
- Gli ostacoli del cuore (Ligabue);
- A modo tuo (Ligabue);
- O forse sei tu;
- Qualcosa che non c’è.