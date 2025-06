Ecco la scaletta del concerto di Elisa stasera a Milano: svelati gli ospiti e l’ordine dei suoi più grandi successi

Grande festa per tutti coloro che amano la buona musica perché stasera18 giugno ci sarà il concerto di Elisa allo stadio San Siro di Milano dalle 20.30 in poi. Come ha annunciato lei stessa non solo sarà il suo esordio nella struttura milanese, ma sarà anche un evento a basso impatto ambientale. Si fa un gran parlare di sold-out e infatti i biglietti sono andati esauriti nel giro di una ventina di minuti.

Scaletta Battiti Live 2025 a Molfetta, 18 giugno 2025/ Tutti i cantanti: da Fedez a Serena Brancale

Un’ora prima dell’ingresso della cantante sul palco si esibirà OkGiorgio e stando alle anticipazioni ci saranno diversi ospiti sul palco tra i quali Cesare Cremonini con il quale ha realizzato un singolo estivo dal titolo Nonostante Tutto. Saranno tre ore di concerto che i fan attendevano da tanto tempo.

Elisa e il suo concerto allo stadio San Siro di Milano: la scaletta con le canzoni

Si spazierà nella lunga storia discografica di una fuoriclasse come Elisa che, come la sua collega Giorgia, ha visto la sua popolarità consolidarsi dopo l’ultima partecipazione al Festival di Sanremo (tra l’altro questo concerto a Milano andrà in onda sulle reti Mediaset).

Scaletta concerto Duran Duran a Bari stasera 18 giugno 2025/ Svelate tutte le canzoni

Ecco svelata la scaletta del concerto di Elisa stasera a Milano per la gioia di tutti quelli che saranno lì in prima fila:

Dillo solo al buio

Promettimi

Anche fragile

Una poesia anche per te

Labyrinth

Qualcosa che non c’è

No Hero

L’anima vola

Seta

Palla al centro

Dardust

Nonostante tutto

Fantasia Sulle Stagioni

Nuvole in fiore

Lucciole

Sublime

Eppure sentire (un senso di te)

O forse sei tu

Se piovesse il tuo nome

Luce (Tramonti a nord est)

Stay

Together

The Best

Gli ostacoli del cuore

A modo tuo