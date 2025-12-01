Ecco la scaletta del concerto di Elodie all’Inalpi di Torino: tutti i suoi successi da Due a Dimenticarsi alle 7 passando per Bagno a mezzanotte

Dopo un paio di Festival di Sanremo Elodie è riuscita a imporsi come una delle più interessanti pop-star italiane al pari di Annalisa, che negli ultimi anni ha fatto impazzire gli italiani. Questa sera 1 dicembre terrà un concerto a Torino e più precisamente all’Inalpi per la penultima data della tournée nei palazzetti.

Scaletta concerto Marracash a Casalecchio di Reno, 1 dicembre 2025/ La lista delle canzoni

Lo show musicale dovrebbe avere inizio alle ore 21.00 e i fan non vedono l’ora di godersi uno spettacolo all’insegna della musica e del ballo. Il suo pubblico, quindi, è pronto a inondarla di affetto al fine di lasciarle un bel ricordo del capoluogo piemontese. Un periodo d’oro per la cantante che può contare sulla vita sentimentale con Andrea Iannone davvero soddisfacente.

Festival di Sanremo 2026, cantanti esclusi e reazioni/ Coppia rifiutata per la 29esima volta

Elodie, scaletta concerto di stasera a Torino: tutte le sue canzoni

Ecco la scaletta del concerto di Elodie del 1 dicembre a Torino con tutte le sue canzoni più celebri e amati:

– Tribale

– Black Nirvana

– Guaranà/ Hung Up/ Feel Love

– La coda del diavolo

– Odio amore chimico / 1 ora / Di nuovo

– Mi ami mi odi

– Cuore nero/ Anche stasera

– Ok respira

– Folle città

– Rolls Royce

– America

– Andromeda

– Vertigine

– Niente canzoni d’amore

– Feeling

– Pensare male

– Purple in the Sky

– Nina Kreviz Set

– Pop Porno

– Red Light

– Ascendence

– Elle

– Strobo

– Euphoria

– Lontano da qui

– A fari spenti

– Tutta colpa mia

– Due

– Dimenticarsi alle 7

– Hold on/ Pazza musica

– Ciclone/ Chiamo io chiami tu

– Margarita

– Bagno a mezzanotte

Sanremo 2026, esplode la protesta dopo l'annuncio di Carlo Conti/ "Festival senza Big"