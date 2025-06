Elodie The Stadium Show: stasera il concerto al Maradona di Napoli

Questa sera, giovedì 12 giugno 2025, va in scena il concerto di Elodie allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, uno show elettrizzante e speciale che vede per la prima volta la cantante negli stadi. Il debutto è avvenuto domenica 8 giugno allo stadio San Siro di Milano con uno spettacolo sensazionale: continui cambi di look, ipnotiche coreografie grazie anche a un corpo di ballo ricco di talento (e con numerosi ex allievi di Amici) e grandi ospiti che hanno duettato con la popstar, da Gianna Nannini a Gaia e Achille Lauro.

Questa sera si replica ma nello stadio di Napoli, come sempre a partire dalle ore 21, e l’atmosfera per il pubblico è già elettrizzante. Ma Elodie non si fermerà qui perché, dopo questa doppia data evento negli stadi, è già proiettata verso l’autunno con un tour nei palazzetti di tutta Italia di cui sono state già annunciate le prime date: si parte il 29 ottobre dal Palazzo del Turismo di Jesolo, in provincia di Venezia, per poi proseguire nei palazzetti di Milano, Firenze, Roma, Messina e la chiusura a Torino l’1 dicembre.

Scaletta concerto Elodie al Maradona di Napoli: da Tribale a Bagno a mezzanotte

Intanto cresce la curiosità del pubblico attorno alla scaletta del concerto di Elodie allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli in programma questa sera, giovedì 12 giugno 2025. L’ordine delle canzoni in scaletta dovrebbe essere simile o uguale a quello proposto per la data di Milano, e dunque il seguente: