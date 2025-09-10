Concerto Emis Killa a Rho: la scaletta dell’evento previsto per questa sera 10 settembre 2025 in occasione del Fiera Milano Live.
Sarà anche finito il tempo dei tormentoni, ma i tour dei grandi della musica italiana sono tutt’altro che in pausa; grande attesa per la scaletta concerto Emis Killa a Rho, questa sera 10 settembre 2025 in vista dello show organizzato per la Fiera Milano Live. Uno show che il rapper ha promesso di impreziosire non solo con buona parte delle hit che hanno scandito la sua ascesa ma anche con l’intervento di ospiti d’eccezione decisamente degni di nota. Da Gemitaiz a Lazza, passando per Guè Pequeno e Jake La Furia; questi alcuni dei nomi – come riporta SkyTg24 – che dovrebbero impreziosire ulteriormente la scaletta concerto Emis Killa per il concerto di questa sera a Rho.
Scaletta concerto Emis Killa a Rho: tutte le canzoni per lo show di questa sera 10 settembre 2025
“Sarà l’evento dell’anno!”, queste le parole di Emis Killa sui social che rendono ancor più atteso lo spettacolo atteso alla Fiera Milano Live. Sul palco di Rho andrà in scena una vera e propria festa; un viaggio nella discografia dell’artista che da anni domina la scena rap. “Il palco fa paura, la scaletta pure; i rapper sono caldi”. Un chiaro riferimento agli ospiti che andranno a rendere il tutto ancor più speciale.
Emis Killa non ha comunicato ufficialmente quale sarà la tracklist selezionata per l’evento di oggi – 10 settembre 2025 – basandosi però sulle sue ultime uscite non risulta così difficile dedurre quali saranno le canzoni scelte per la Fiera Milano Live. Da ‘Maserati’ a ‘Malandrino’, passando per ‘Scordarmi chi ero’ e ‘Albicocca’, queste alcune delle hit presenti in una delle sue ultime uscite e che con buone probabilità andranno a comporre anche la scaletta concerto Emis Killa a Rho oggi 10 settembre 2025.
SCALETTA
Maserati
Malandrino
Toro Loco
No Insta
L’ultima volta
Col cuore in gola
Scordarmi chi ero
Soli (assieme)
Albicocca
Ognuno per sé
L’erba cattiva
Linda
Non è facile
Cult
On Fire – Paid in full
Mon fre
Notte gialla
Big Bang
Senz’anima
Rollercoaster
Toxic
La mia malattia
Quella foto di noi due
Fuoco e benzina
Serio
Maracanà
Attori di strada
Parole di ghiaccio