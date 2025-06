Scaletta concerto Ermal Meta a Venezia, 11 giugno 2025

Torna in concerto Ermal Meta con un tour tutto da scoprire. Si inizia questa sera a Mestre, Venezia, sul celebre Palco Bissuola per il Be Live Festival. L’evento inizierà alle ore 21.00 e si prevede una serata piena di sorprese e divertimento. I fan del cantante non vedono l’ora di scoprire quali saranno le canzoni presenti nel suo nuovo album, ma soprattutto di sentirlo cantare “Il campione“, ultimo singolo pubblicato da poco tempo.

Ermal Meta riesce sempre a stupire i fan grazie alla sua incredibile delicatezza nei testi e nella voce. Non a caso è ad oggi uno degli artisti italiani più ascoltati, ancora forte di un cantautorato “nostalgico“, sempre apprezzato dai cultori musicali. In scaletta saranno presenti anche alcuni dei suoi brani più famosi come “Non mi avete fatto niente“, che fu cantata anche in uno degli ultimi Festival di Sanremo, e la celebre “Vietato morire“. A suscitare curiosità è però la Scaletta concerto Ermal Meta: quale sarà l’ordine dei brani? Andiamo a scoprirlo subito.

Al momento non risulta ancora nota la Scaletta ufficiale del concerto di Ermal Meta, eppure abbiamo un indizio su come potrebbe presentarsi a grandi linee l’ordine delle canzoni, rifacendosi al suo tour di Aprile-Maggio. Oltre alle canzoni elencate di seguito, il cantante porterà sul palco tanto taltro tra cui i pezzi del nuovo album Buona Fortuna, pubblicato con Columbia Records e Sony Music in data 3 maggio 2024. Ecco di seguito la possibile Scaletta concerto Ermal Meta:

Un pezzo di cielo in più

Piccola anima

Ragazza Paradiso

L’unico pericolo

Voce del verbo

Mi salvi chi può

Stelle delle notti lunghe

Come Genova dal mare

Finchè vita non ci separi

La strada la decido io

Ironica

Un po’ di pace

9 primavere

Il campione

Exit Music (For a Film)

Wicked Game

A parte te

Un milione di cose da dirti

Niente che ti assomigli

