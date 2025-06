Concerto Gazzella a Milano, scaletta oggi 22 giugno 2025 per lo show allo stadio San Siro: tutte le canzoni dell’artista romano.

Tra sonorità indie e gusto per il pop, fari puntati sulla scaletta concerto Gazzelle a Milano, oggi 22 giugno 2025. L’artista aspira a bissare il grande successo conquistato nel suo ultimo appuntamento al Circo Massimo di Roma; questa volta, è San Siro ad offrire una spettacolare scenografia che può ampliare ulteriormente l’intensità delle emozioni che saranno veicolate dalla sua poetica e musica.

Gazzelle, annuncio sconvolgente: “Mi fermo”/ Pausa per il cantante: “Devo vivere”

Buona parte dello show sarà ovviamente incentrato sulla recente uscita di ‘Indi’, nuovo album dell’artista romano anticipato dai singoli ‘Come il pane’ e ‘Noi no’. L’ultimo disco sarà dunque il baricentro della scaletta concerto Gazzelle a Milano – oggi, 22 giugno 2025 – presso lo stadio San Siro. Ovviamente, come visto anche nelle ultime uscite del cantautore romano, le canzoni proposte andranno a lambire la parte più intensa della sua discografia al netto dei brani che hanno lasciato un solco nel cuore degli appassionati e che forse sono alla base della sua costante ascesa nell’industria discografica italiana.

Ilaria Loriga, chi è la fidanzata di Gazzelle/ "Non so se in futuro voglio sposarmi", poi un grande riserbo

Scaletta concerto Gazzelle a Milano: le canzoni scelte per lo show allo stadio San Siro oggi 22 giugno 2025

Da ‘Zucchero filato’ a ‘Da capo a 12’, passando per ‘Punk’ e ‘Destri’; la scaletta concerto Gazzelle a Milano – oggi 22 giugno 2025 – presso lo stadio San Siro non tradirà le attese delle migliaia di fan pronti a prendere d’assalto gli spazi del tempo della musica italiana. Al Meazza i più grandi successi del cantautore; non è disponibile un ordine ufficiale per l’esecuzione delle canzoni ma, grazie ai precedenti concerti dell’artista, è comunque reperibile una possibile scaletta concerto Gazzelle a Milano, San Siro.

Gazzelle al Concerto del 1 Maggio, chi è / "Lavoravo in un bar e l'ho capito...", poi un sogno nel cassetto

SCALETTA

Punk

Meglio Così

Fottuta canzone

Da capo a 12

Blu

Lacrima

7

Milioni ft. Fulminacci

Sopra

Zucchero filato

Vita paranoia

Flavio

GBTR

Scusa

Idem

Stammi bene

Roma ft. Noyz Narcos

La prima canzone d’amore

Grattacieli meteoriti gli angeli

Una canzone che non so

Smpp

Coprimi le spalle

Tutta la vita

Mezzo secondo

Quella te

Tutto qui

Non sei tu

Scintille

Destri