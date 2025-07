Scaletta concerto Geolier, oggi 25 e domani 26 luglio 2025: ordine canzoni e tutti i dettagli sugli orari dell'evento.

Scaletta concerto Geolier, gli orari all’Ippodromo di Agnano a Napoli

Geolier si esibisce a Napoli venerdì 25 e sabato 26 luglio 2025. Inutile dire che vista la fama del cantante sono previste moltissime persone, si parla addirittura di 60mila persone all’Ippodromo di Agnano. Come ad ogni concerto continua il perpetuo sold out soprattutto in terra partenopea dove è nato il rapper esibitosi anche lo scorso anno. Oggi andiamo a scoprire la Scaletta concerto Geolier per vedere qual è l’ordine dei brani delle due serate.

Prima di scoprire tutte le informazioni sulla scaletta andiamo a vedere quali sono gli orari dell’accesso all’Ippodromo di Agnano. A dare tutti i dettagli è stato proprio Geolier sul suo profilo Instagram, badate bene che gli orari si riferiscono ad entrambi i giorni del concerto. Per le ore 10.00 è previsto il Ritiro Meet & Greet Package mentre a partire dalle 12.00 ci sarà l’Ingresso Meet & Greet Package e Fast Pass Package. Si procede con l’Apertura Box Office e Info Point nel primo pomeriggio alle ore 15.00 mentre alle 15.30 si apre l’Ingresso Red Zone, Yellow Zone, Green Zone.

Scaletta concerto Geolier: ordine canzoni

Al momento non si conosce ancora la Scaletta Concerto Geolier ma ben presto il cantante potrebbe pubblicare sulla sua pagina social qualche indizio. In ogni caso possiamo rifarci all’ordine delle canzoni dello scorso anno a Messina dove ha portato sul palco tutti i suoi successi più grandi. Ecco di seguito quelle che potrebbero essere i brani in ordine al concerto di oggi 25 e domani 26 luglio 2025.