Scaletta concerto Geolier a Napoli: tutti i grandi successi del rapper, le possibili canzoni per l'apertura e la chiusura...

Ecco la possibile scaletta del concerto di Geolier a Napoli: non mancano i grandi successi

Cresce l’attesa per il concerto di questa sera, sabato 26 luglio, di Geolier a Napoli. Si tratta del secondo appuntamento dell’artista con il pubblico partenopeo, dopo essersi già esibito all’Ippodromo di Agnano. Per Geolier prosegue dunque un’estate ricca di impegni musicali, per la gioia dei tanti fan che lo attendono in tutta Italia. Per quanto riguarda la scaletta del concerto a Napoli, non dovrebbero esserci sorprese rispetto ai precedenti eventi svolti a Trento e, appunto, sempre a Napoli.

Il rapper dovrebbe aprire le danze con il brano Per sempre e chiudere con Give You My Love. Nel mezzo tutti i grandi successi di Geolier, tra cui Sarò con te, L’ultima poesia, Napoletano, I p’ me, tu p’ te, M’ manc, X caso, Io t’o giur, Campioni d’Italia e tantissime altre canzoni.

Concerto Geolier a Napoli, la possibile scaletta del 26 luglio alimenta l’attesa dei fan

Il concerto dovrebbe iniziare attorno alle ore 21.00, mentre sarà possibile iniziare ad entrare nelle red, yellow e green zone dalle ore 15.30. Nessuna conferma ufficiale è giunta sulla scaletta del concerto a Napoli, ma sbirciando le precedenti dovrebbe essere una scaletta molto ricca e comprensiva di tutti i successi più amati dal pubblico e dai suoi fan. Insomma, nessuno resterà deluso.

Dopo il concerto a Napoli, ricordiamo, Geolier sarà di scena a Lecce per l’Oversound Music Festival, poi proseguirà il suo viaggio estivo a Campobasso per il Campobasso Summer Festival e, ancora, a Catania per il Sotto Il Vulcano Fest, fino all’appuntamento di prestigio all’Arena di Verona il prossimo 27 settembre. Dunque sono davvero tanti gli eventi in calendario per i fan di Geolier, ma ora testa al concerto di stasera.