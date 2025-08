Ecco la possibile scaletta concerto Geolier per l'evento di questa sera, sabato 2 agosto, a Campobasso: dall'apertura con Per sempre a...

Geolier in concerto a Campobasso, cresce l’attesa per l’uscita della scaletta

Cresce l’attesa per il concerto di Geolier a Campobasso, questa sera sabato 2 agosto. Per il cantante partenopeo e i suoi fan, l’appuntamento è fissato all’Area Eventi Nuovo Romagnoli di Campobasso per lo spettacolo che fa parte del Campobasso Summer Festival. Secondo quanto riferisce il sito di Ticketone, il concerto di Geolier avrà inizio attorno alle ore 21.00. Come accade in queste occasioni, il consiglio è di recarsi presso la struttura con largo anticipo, per evitare code.

Per quanto concerne la scaletta del concerto, bocche cucite da parte del rapper, che non ha rilasciato dichiarazioni o anticipazioni sulle canzoni che canterà in quel di Campobasso. Ovviamente il suo pubblico si aspetta i maggiori successi di sempre, tra cui Come Vuoi, Money e il mitico brano portato a Sanremo I p’ me, tu p’ te.

Concerto Geolier a Campobasso, la scaletta si preannuncia ricchissima

Dunque, chi è in cerca della scaletta ufficiale del concerto di Geolier a Campobasso resterà deluso. Abbiamo però uno spunto più che affidabile, rifacendoci al concerto di Messina dello scorso luglio. In quell’occasione il brano di apertura è stato Per Sempre, mentre in chiusura Give You My Love, passando per Money, So fly, Idee chiare, Chiagne, Narcos, Maradona e tanti altri brani molto apprezzati dai fan come Capo, Nu parl, nu sent, nu vec, 2 secondi, Il male che mi fai, Già lo sai, Voglij sul a te, Na catena ed Emirates.

La scaletta del concerto sarà ricchissima e sbirciando in rete non dovrebbero mancare nemmeno altre canzoni molto amate dai suoi supporter, come Sarò con te, L’ultima poesia, Napoletano, il già citato brano I p’ me, tu p’ te, M’ manc, X caso, Io t’o giur, Campioni d’Italia, Ammo ma c t sap, CLS, Cadillac e altri pezzi imperdibili. Insomma, ormai manca davvero pochissimo: tra poco le porte dell’Area Eventi Nuovo Romagnoli di Campobasso si apriranno per un concerto indimenticabile.