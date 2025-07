Ghali in concerto al Rock in Roma stasera, martedì 15 luglio 2025

Nell’edizione del Rock in Roma 2025 sono tanti gli artisti ad esibirsi e questa sera, martedì 15 luglio 2025, nella suggestiva cornice dell’Ippodromo delle Capannelle, sarà il turno di Ghali. Il rapper è pronto a scaldare l’atmosfera con un concerto attesissimo dai fan e che, come riportato sul sito dell’evento musicale, prenderà il via a partire dalle ore 21.45. Ghali ha dato il via alla sua tournée in giro per l’Italia lo scorso 31 maggio a Cortona, esibendosi successivamente a Codroipo, Padova e al Lucca Summer Festival lo scorso venerdì.

Dopo la data di questa sera nella capitale, il tour 2025 proseguirà a Barletta, Baia Domizia, Catania, Roccella Jonica e Campobasso per poi concludersi il prossimo 29 agosto a San Benedetto del Tronto. Un successo inarrestabile quello di Ghali, esploso negli ultimi anni e con tanti singoli di successo, da Good times a Cara Italia. Lo scorso anno ha preso parte al Festival di Sanremo con Casa mia; a seguire ha pubblicato altri singoli di successo come Paprika, Niente panico e l’ultima hit Chill, già diventata un tormentone dell’estate 2025.

Scaletta concetto Ghali a Roma: non mancano le hit Paprika e Good times

Ma quale sarà la scaletta del concerto di Ghali a Roma di questa sera, martedì 15 luglio 2025? Il rapper potrebbe fare riferimento alla sequenza di brani interpretata nelle precedenti date della sua tournée e, dunque, la scaletta potrebbe essere a tutti gli effetti la seguente: