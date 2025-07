Concerto Gianna Nannini a Bard scaletta oggi 4 luglio 2025: tutte le canzoni iconiche della rocker italiana per eccellenza.

Un nuovo appuntamento con il tour live di questa estate, una nuova sfilza di canzoni pronte a proiettare e veicolare emozioni che solo la sua musica è in grado di regalare; tutto pronto per raccontare la scaletta concerto Gianna Nannini a Bard oggi 4 luglio 2025. La rocker italiana per eccellenza è appena partita con il suo Sei nell’anima – Festival European Leg 2025 ma dopo le prime date ha già fatto registrare numeri da capogiro e soprattutto emozioni uniche.

Dopo lo spettacolo suggestivo nello scenario dell’Anfiteatro di Pompei e dopo lo show di Bologna, Gianna Nannini arriva a Bard (Aosta) oggi 4 luglio 2025 per un concerto che ancora una volta sarà garanzia di spettacolo puro grazie ad una scaletta densa di successi inimitabili. Le scelte canore spaziano dalle hit più iconiche che hanno superato la prova del tempo ai brani più recenti; senza dimenticare tributi e possibili ospiti che potrebbero andare a condire la serata. Tuffiamoci ora nei dettagli della scaletta concerto Gianna Nannini a Bard oggi 4 luglio 2025.

Scaletta concerto Gianna Nannini oggi 4 luglio 2025: le canzoni scelte dalla rocker per lo show a Bard

Da ‘America a ‘Silenzio’, passando per ‘I maschi’, ‘Fotoromanza’ e ‘Sei nell’anima’. Basta poco per avere la certezza di uno spettacolo mozzafiato, ogni canzone presente nella scaletta concerto Gianna Nannini a Bard oggi 4 luglio 2025 è un piacevole regalo per i fan che hanno scelto i brani della rocker come colonne sonore della propria vita. Vediamo quindi, stando anche alle ultime esibizioni live, quali potrebbero essere con buone probabilità le hit che andranno a condire l’evento di questa sera.

SCALETTA

Panorama

America

1983

Silenzio

Profumo

La differenza

Ragazzo dell’Europa

Scandalo

Avventura

Ti voglio tanto bene

Il buio nei miei occhi

California

Io e Janis

Io voglio te

I maschi

Fotoromanza

Io

Sei nell’anima

Meravigliosa creatura