Scaletta concerto Gigi D'Alessio allo Stadio Renzo Barbera di Palermo: quali brani canterà sabato 21 giugno 2025

Dopo il trionfo di venerdì 20 giugno, anche questa sera, sabato 21 giugno 2025, Gigi D’Alessio torna live allo Stadio Renzo Barbera di Palermo con il doppio evento estivo “Gigi & Friends“, parte del tour Gigi Stadi 2025. I cancelli aprono alle ore 18:00, il concerto inizia attorno alle 21:00. I biglietti, inoltre, contribuiranno, attraverso la Fondazione Tommaso Dragotto, a sostenere progetti per migliorare l’accesso alle cure pediatriche in Sicilia.

Dopo Palermo, il tour proseguirà con grandi date a Bari e Roma, per concludersi, a settembre, con cinque serate in Piazza del Plebiscito a Napoli. Proprio come ieri, tra gli ospiti del concerto potrebbe esserci Geolier, così come altri artisti e amici che hanno accompagnato Gigi nei due concerti allo Stadio Maradona di Napoli.

Gigi D’Alessio allo Stadio Renzo Barbera di Palermo: la scaletta del concerto

La scaletta proposta a Palermo riprende quella già eseguita all’inizio di giugno a Napoli. Ecco i brani che canterà Gigi D’Alessio: