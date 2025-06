Scaletta concerto Green Day, Firenze Rock 15 giugno 2025: chi apre il concerto e gli ospiti

I fan non stanno nella pelle per l’ultima tappa del Firenze Rock, che si terrà oggi 15 giugno 2025 con i Green Day. Si tratta di una delle band più amate di sempre, conosciuta per i suoi successi come Wake me up when september ends e American Idiot. Prima di loro, al festival toscano si sono esibiti alcuni dei gruppi storici più popolari degli anni ’80 come i Korn, i Guns ‘N Roses e i Public Enemy. E come potevano mancare i mitici Green Day?

Forti dei loro 75 milioni di dischi venduti e di un numero inarrivabile di riproduzioni stream, si esibiranno anche in Italia regalando ai fan una serata indimenticabile alla Visarno Arena. Ad aprire il concerto saranno gli Weezer, una band fondata nel 1992 a Los Angeles, conosciuta per diversi brani tra cui “Beverly Hills” e “Island in the Sun“. I Green Day si esibiranno nei loro brani iconici che ancora oggi vengono cantati e riprodotti in tutto il mondo. Nel pomeriggio avranno la possibilità di salire sul palco anche i Punkcake di X-Factor, i Bad Nerves e i Revue. Passiamo ora alla parte più importante, la Scaletta concerto Green Day di oggi 15 giugno 2025.

Scaletta concerto Green Day, Firenze Rock 15 giugno 2025: ordine canzoni

I Green Day calcheranno il palco della Visarno Arena, proponendo ai fan le loro canzoni più amate e più riprodotte di sempre. Di seguito, quella che dovrebbe essere la scaletta del concerto di oggi domenica 15 giugno 2025.

American Idiot

Holiday

Know Your Enemy

Boulevard of Broken Dreams

One Eyed Bastard

Revolution Radio

Longview

Welcome to Paradise

Hitchin’ a Ride

J.A.R. (Jason Andrew Relva)

Brain Stew

St. Jimmy

Dilemma

21 Guns

Minority

Basket Case

When I Come Around

Wake Me Up When September Ends

Jesus of Suburbia

Bobby Sox

Good Riddance (Time of Your Life)

