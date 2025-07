Guè in concerto stasera a Piazzola sul Brenta, 11 luglio 2025

Questa sera, venerdì 11 luglio 2025, va in scena il concerto di Guè a Piazzale sul Brenta, in provincia di Padova, presso l’Anfiteatro Camerini; ad esibirsi con lui sul palco ci sarà anche Tony Effe. Quest’estate Cosimo Fini, per tutti Guè, andrà in giro per l’Italia a portare la sua musica e la sua storia artistica, impegnato in una lunga tournée estiva chiamata La Vibe Summer Tour 2025 e che toccherà anche altre località nazionali come Gallipoli, Legnano, Genova, Majano, Riccione, Cinquale, Olbia e Catania e che si concluderà al Circo Massimo di Roma il prossimo 11 settembre.

Guè è ormai un affermato artista della scena rap italiana e lo scorso gennaio ha lanciato sul mercato il suo ultimo album Tropico del Capricorno, contenente i singoli Oh mamma mia e Meravigliosa. A febbraio, poi, è arrivata la partecipazione al Festival di Sanremo in collaborazione con Shablo, Tormento e Joshua sulle note de La mia parola, divenuta una vera e propria hit.

Scaletta concerto Guè a Piazzola sul Brenta: da Meravigliosa a Brivido

Ma quali brani saranno presenti nella scaletta del concerto di Guè a Piazzola sul Brenta di questa sera, venerdì 11 luglio 2025? L’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 21.30, come riportato sul sito di Ticketone, ma non sono state fornite informazioni ufficiali in merito alla sequenza di brani. Il rapper potrebbe comunque fare riferimento alla scaletta proposta lo scorso maggio al concerto all’Unipol Forum di Milano, dunque potrebbe essere la seguente: