Guns n’ Roses, stasera il concerto al Firenze Rocks nell’unica tappa italiana

Saranno giorni all’insegna della grande musica quelli in programma al Firenze Rocks, il festival musicale che ogni anno raduna le grandi star del rock nel capoluogo toscano. Quest’anno tanti grandi nomi infiammeranno il palco della Visarno Arena, location della settima edizione della manifestazione: dai Rival Sons ai Falling in Reverse, ma anche The Warning e i Green Day sino agli headliner della serata di oggi, giovedì 12 giugno 2025: i Guns n’ Roses.

L’esibizione della celebre band è in programma per questa sera alle ore 20.45 e sarà un concerto che promette grande spettacolo ed emozioni, nel segno della loro ribelle e rivoluzionaria musica. La storica formazione capitanata da Axl Rose e Slash si esibirà questa sera in quella che è l’unica tappa italiana del loro tour. Dopo la reunion la band non ha mai smesso di suonare insieme e, di concerto in concerto, propongono i pezzi pregiati del loro repertorio.

Scaletta concerto Guns n’ Roses: si parte forte con Welcome to the jungle

Ma qual è la scaletta del concerto dei Guns n’ Roses in programma questa sera, giovedì 12 giugno 2025, sul palcoscenico della Visarno Arena al Firenze Rocks? Al momento la scaletta ufficiale non è stata comunicata ma, quasi sicuramente, ricalcherà l’ordine di esibizione dei brani già proposti nei precedenti concerti del loro tour, che potrebbe essere il seguente: