Scaletta concerto Il Volo – Tutti per uno 2024 all’Arena di Verona/ L’ordine di uscita di ospiti e artisti

Tutto pronto per l’appuntamento di questa sera – il primo di 3 serate – con Il Volo – Tutti per uno 2024. Il concerto dedicato ai 15 anni di carriera del tre tenori andrà in onda su Canale 5 e si prospetta una grande festa all’insegna della musica che sarà impreziosita da una scaletta colma di artisti di spicco, anche non appartenenti al mondo delle sette note.

La scaletta del concerto Il Volo – Tutti per uno 2024 non è stata diramata nel suo ordine preciso di uscita ma conosciamo buona parte degli ospiti che prenderanno parte allo show del trittico di tenori nato per celebrare la carriera quindicennale e che andrà in onda per 3 martedì, compreso l’appuntamento di questa sera. Ad affiancare Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto ci sarà innanzitutto Giorgia; la cantante avrà l’onore di co-condurre lo show.

Il Volo – Tutti per uno 2024: tutti gli ospiti previsti dalla scaletta del concerto

La scaletta del concerto Il Volo – Tutti per uno 2024 prosegue con nomi iconici della musica italiana: da Alessandra Amoroso a Claudio Baglioni, passando per Francesco De Gregori e Mara Sattei. Sicuramente ognuno di loro si esibirà con i brani più iconici e in alcuni casi anche con le canzoni più recenti immesse sul mercato. Non mancheranno ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo: stando alle anticipazioni sulla scaletta, dovrebbe prendere parte allo show de Il Volo – Tutti per uno 2024 anche Giorgio Panariello.

A prescindere da quello che sarà l’ordine di uscita degli artisti, la scaletta del concerto Il Volo – Tutti per uno 2024 anticipa uno spettacolo assicurato. I tre tenori – Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto – daranno largo spazio ai grandi ospiti previsti per la serata e soprattutto si cimenteranno con loro in duetti tutti da vivere e soprattutto inediti.











